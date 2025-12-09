Así es la estrategia de seguridad de EE. UU. que pone como “socio amigo” a Colombia

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS 2025), centrada en seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional, reconfiguración de cadenas de suministro y reducción de la influencia de potencias extra hemisféricas, plantea retos y oportunidades para los países con los que mantiene una relación cercana.
Según un análisis de AmCham Colombia, esto consolida a Colombia como un “socio amigo” prioritario, reconociendo su rol en seguridad, migración y cadenas de suministro, y ofreciendo oportunidades en comercio, inversión y cooperación tecnológica. Sin embargo, los retos no son pocos.
Puede leer: Trump prohibirá a los estados regular inteligencia artificial: “Debe haber un único manual si queremos seguir liderando”