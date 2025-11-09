En Fort Lauderdale se reúne la Selección Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia

El calendario de la Selección Colombia cierra el año con un toque exótico. Este noviembre, el equipo de Néstor Lorenzo se enfrentará a dos selecciones de Oceanía, rivales que aparecen muy de vez en cuando en la historia del fútbol nacional.
El primer duelo será el sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda en el Case Stadium de Fort Lauderdale, desde las 7:00 p.m., y tres días después, el martes 18, el turno será frente a Australia en el Citi Field de Nueva York, a partir de las 8:00 p. m.
Lea: ¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre
Estos encuentros, más allá del carácter amistoso, sirven para seguir afinando la idea de juego rumbo al Mundial de 2026. Colombia llega con una base consolidada de 26 jugadores, todos habituales en el proceso, con David Ospina como único representante del fútbol local. Bajo la batuta del técnico argentino Néstor Lorenzo, la Tricolor acumula 16 amistosos sin derrotas (13 victorias y 3 empates), una racha que refuerza la confianza del grupo y el estilo de posesión y presión alta que ha caracterizado al equipo.