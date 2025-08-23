Colombia, Brasil y Bolivia unen fuerzas por la Amazonía de cara a la COP30

Los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia llamaron a la cooperación regional para proteger la selva amazónica, sus indígenas y plantear una “posición común” con miras a la conferencia climática COP30, durante una reunión en Bogotá.
La Amazonía, compartida por nueve países, sufre los estragos de la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y el impacto de los hidrocarburos. El objetivo de la V Cumbre de Países Amazónicos, con sede en la capital colombiana este año, es coordinar acciones conjuntas para enfrentar estas problemáticas.
El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habló de la creación de una policía amazónica internacional para combatir el crimen organizado, que operará a partir del 9 de septiembre desde la ciudad de Manaos.