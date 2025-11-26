Fraude bancario podría dispararse con Bre-B: bancos prenden alarmas y piden medidas urgentes

Colombia avanza en un entorno económico retador, marcado por tensiones globales, impacto arancelario y un panorama fiscal complejo. Sin embargo, el mayor punto de alerta para el sector financiero está en la rápida digitalización de las transacciones y el riesgo asociado a nuevos sistemas de pago inmediato como Bre-B.
Así lo advirtió Alejandro Vera, vicepresidente Técnico de Asobancaria, quien señaló el 82% de las operaciones financieras en Colombia ya se realizan por canales digitales, frente al 68% en 2019. Ese crecimiento, aunque positivo, trae riesgos relevantes.
“Como ocurrió en Brasil, un aumento en la digitalización puede venir acompañado de un incremento en el fraude”, indicó Vera.