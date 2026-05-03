El BMX colombiano barrió en el Panamericano en Bogotá: campeón en todas las categorías

En el bicicrós, Colombia ratificó en Bogotá poderío y futuro en el área continental.

En días pasados, en charla con Mariana Pajón, la 18 veces campeona mundial y tres veces medallista olímpica, evidenciaba su alegría al ver el gran relevo generacional del país en esta modalidad del ciclismo, al expresar que por lo menos diez deportistas, en la rama femenina, estaban para grandes cosas en dicha especialidad.

Pues bien, en esta rama como en la masculina, los representantes nacionales impusieron condiciones tanto en el Panamericano como en la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana que tuvieron la pista Sx Carlos Ramírez de la capital del país el pasado fin de semana.

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El sábado, en el certamen continental, los anfitriones dominaron las categorías élites, sub-23 y júnior.

En hombres élite, Diego Arboleda se consagró campeón por quinta vez. El piloto antioqueño del equipo GW, que en marzo fue el vencedor en el centroamericano y latinoamericano celebrado en Guatemala, confirmó su favoritismo y ganó su quinto título panamericano.

Esta vez, en una reñida carrera de principio a fin, cruzó la meta por delante de sus su compatriotas Carlos Ramírez y Mateo Carmona (equipo 10de10 Fraternidad Medellín).

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“La verdad estoy muy contento, siempre salgo con el objetivo de dar lo mejor de mí en la pista. Fue un poco difícil por el clima, llovió bastante, pero gloria a Dios se dieron las cosas. Se nota que los colombianos estamos haciendo el trabajo bien”, comentó Arboleda, que tiene como objetivo competir en los Olímpicos de Los Ángeles y quien hace olvidar, con gratos resultados, que en 2018, tras una caída mientras se entrenaba, fue sometido a una cirugía de cadera y fémur, lesiones por las que los médicos le decían que posiblemente no volvería a competir.