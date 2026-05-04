Colombia arrasó en el Panamericano de pesas 2026: campeón en ambas ramas y Yeison López logró triple récord mundial

Colombia ratificó su poderío en el levantamiento de pesas al consagrarse campeón general del Campeonato Panamericano de mayores disputado que terminó en Ciudad de Panamá el pasado fin de semana y, de paso, mostró que tiene un gran relevo generacional en este deporte.
El equipo nacional, que contó con la dirección de Luis Carlos Arrieta y Luz Adriana Soto, se impuso en la rama femenina masculina, consolidando su dominio en la región. En damas sumó 577 puntos, superando a Estados Unidos (539) y Canadá (481). En varones, alcanzó 615 unidades, por delante de Estados Unidos (593) y Venezuela (471).
Este rendimiento también se reflejó en el medallero general, en el que Colombia lideró con 16 oros, 10 platas y 12 bronces, superando nuevamente a Estados Unidos (14-13-8) y Venezuela (6-3-6).