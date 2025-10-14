Sorpresas en la nómina de Colombia para el amistoso ante Canadá: va Montero y no va James

La Selección Colombia tiene lista su formación titular para el amistoso frente a Canadá, y el once anunciado por Néstor Lorenzo no ha pasado desapercibido. El técnico argentino, que ha mostrado un estilo de juego sólido y una línea de continuidad con los hombres de confianza que le respondieron en Eliminatorias y Copa América, sorprendió con varios nombres que abren nuevas ilusiones y debates entre los aficionados.

El equipo formará con Álvaro Montero en el arco; una defensa compuesta por Andrés Román, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica; en el mediocampo estarán Juan Portilla y Richard Ríos como volantes de equilibrio, con Juan Fernando Quintero como conductor del juego. En el frente de ataque, la velocidad y el desequilibrio serán protagonizados por Jaminton Campaz, Luis Díaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Montero, el elegido bajo los tres palos

La primera gran novedad está en el arco. Álvaro Montero será titular en lugar de Camilo Vargas o David Ospina. El guardameta guajiro ha sido cuestionado por su falta de minutos en el Vélez Sarsfield argentino. Su inclusión representa una señal clara de que Lorenzo mantiene abierta la competencia por el puesto.

Una zaga con liderazgo y firmeza

En defensa, la presencia de Lucumí y Dávinson Sánchez mantiene la base de seguridad que el equipo ha consolidado en los últimos meses. Ambos centrales vienen con continuidad en Europa y ofrecen potencia física, juego aéreo y buena salida con balón. A sus costados, la titularidad de Andrés Román por derecha y Johan Mojica por izquierda introduce matices interesantes: Román aporta profundidad y velocidad, mientras que Mojica vuelve a tener una oportunidad para demostrar su despliegue ofensivo y su experiencia internacional.

Portilla y Ríos: músculo y equilibrio en la mitad

El mediocampo será comandado por una dupla de gran intensidad: Juan Portilla y Richard Ríos. Dos jugadores que combinan recuperación, fuerza y dinámica, pero también una creciente capacidad para distribuir el balón con criterio. Portilla, con su capacidad para barrer y comenzar jugadas, complementará a Ríos, quien ha brillado en Benfica por su madurez táctica y su pegada desde media distancia.

Juanfer Quintero vuelve a ser el eje creativo

Entre las grandes noticias está el regreso de Juan Fernando Quintero al rol de titular. El zurdo antioqueño, eterno símbolo del talento colombiano, será el encargado de conectar las líneas y alimentar a los hombres de ataque. Su visión, precisión en el pase y capacidad para cambiar el ritmo del partido son cualidades que podrían marcar la diferencia ante una selección canadiense que destaca por su físico y velocidad.

En el ataque, Lorenzo apostará por una combinación que promete vértigo y desequilibrio: Jaminton Campaz, Luis Díaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández. Campaz llega en uno de los mejores momentos de su carrera, con confianza y una pegada temible. Díaz, por su parte, sigue siendo el estandarte de la Selección: su liderazgo, su energía y su capacidad para romper líneas serán claves. El “Cucho”, con su movilidad y olfato goleador, buscará consolidarse como alternativa real en un frente donde no hay un ‘9’ fijo, pero sí muchas variantes.