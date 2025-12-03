Colombia tendría que construir tres sistemas eléctricos adicionales para cumplir metas climáticas a 2050: AIE

La demanda de electricidad en Colombia experimentará un crecimiento sin precedentes de aquí a 2050. Así lo advirtió la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su más reciente hoja de ruta para el país, donde proyecta que el consumo alcanzará los 300 TWh (teravatios hora) a mitad de siglo, casi cuatro veces más que los niveles estimados para 2024 (90 TWh).
Este aumento previsto supone una tasa de crecimiento anual superior al 5%, muy por encima del 3,4% registrado entre 2000 y 2024, y también del promedio proyectado para América Latina y el Caribe en el Escenario de Energía Limpia (EPA), estimado en 4,1%.
Puede leer: Gobierno anuncia alivios para empresas de energía y pide a Hacienda $600.000 millones para enfrentar crisis de liquidez
La magnitud de esta expansión permite dimensionar el desafío. Con un ritmo de crecimiento de ese tamaño, Colombia requeriría una capacidad instalada equivalente a más de tres veces la actual. En otras palabras, el país tendría que sumar tres sistemas eléctricos adicionales, similares en tamaño al que opera hoy, para poder atender la demanda estimada hacia 2050.
Ese esfuerzo se traduce en la necesidad de desplegar alrededor de 69 GW de energía solar y 25 GW de capacidad eólica, un aumento equivalente a más de 10 veces toda la potencia renovable que el país ha incorporado hasta ahora.
A ello se suma la obligación de duplicar la generación firme y libre de emisiones —hidroeléctricas, geotermia, bioenergía y, hacia la década de 2040, pequeños reactores modulares— hasta alcanzar 30 GW. Y para operar un sistema con una alta penetración de fuentes variables como el sol y el viento, sería imprescindible contar con 48 GW de almacenamiento en baterías, una cifra muy lejana al punto de partida actual, que apenas llega a unas pocas decenas de megavatios.
Entérese: Medellín lidera el boom de las startups energéticas en Colombia: concentra el 43% de esos emprendimientos
Estas proyecciones forman parte del nuevo Roadmap de la AIE, presentado para orientar a Colombia en su ruta hacia las cero emisiones netas en 2050. El documento, considerado uno de los diagnósticos más completos del sistema energético nacional, no solo describe el punto de partida, sino que detalla la escala de inversiones y transformaciones requeridas para cumplir los compromisos climáticos.