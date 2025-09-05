Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

Colombia enfrenta un desafío importante para adaptarse a las nuevas demandas empresariales entorno al ecosistema tecnológico. De acuerdo con el AI Readiness Index, el país se ubica en el puesto 55 a nivel mundial, con un puntaje de 59,3 sobre 100, lo que evidenció que aún hay camino por recorrer en la adopción de inteligencia artificial (IA) y economía digital.
La brecha entre la demanda y la oferta de talento es evidente. Según estimaciones de la Fundación Corona, hacia finales de 2025 el país requerirá más de 162.000 profesionales en tecnologías de la información para suplir las necesidades del mercado laboral.
Le puede interesar: Buscan personal: empleos para personas con conocimiento en inteligencia artificial con pagos de hasta $11 millones