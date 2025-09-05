Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

Colombia enfrenta un desafío importante para adaptarse a las nuevas demandas empresariales entorno al ecosistema tecnológico. De acuerdo con el AI Readiness Index, el país se ubica en el puesto 55 a nivel mundial, con un puntaje de 59,3 sobre 100, lo que evidenció que aún hay camino por recorrer en la adopción de inteligencia artificial (IA) y economía digital. La brecha entre la demanda y la oferta de talento es evidente. Según estimaciones de la Fundación Corona, hacia finales de 2025 el país requerirá más de 162.000 profesionales en tecnologías de la información para suplir las necesidades del mercado laboral. Le puede interesar: Buscan personal: empleos para personas con conocimiento en inteligencia artificial con pagos de hasta $11 millones

¿Cómo están las empresas colombianas frente al uso de la IA?

La adopción de la inteligencia artificial avanza más rápido en las empresas que entre los ciudadanos, lo que genera nuevas oportunidades de formación gratuita. FOTO: CORTESÍA

El contraste es claro, pues el 70 % de las empresas en Colombia ya utiliza IA en áreas como atención al cliente, marketing y operaciones, apenas el 18 % de los ciudadanos ha probado estas herramientas. Esto ocurre pese a que el 92 % de la población cuenta con internet móvil, lo que muestra que la conectividad no siempre se traduce en productividad o empleabilidad. La situación no solo se da en Colombia. El informe State of AI in Business 2025 reveló que apenas el 5 % de los proyectos piloto de IA en el mundo generan resultados financieros reales. El problema no radica en la tecnología, sino en la falta de talento preparado para implementarla de forma efectiva. Lea más: Ruta N y Google lanzaron programa gratuito para formar a 5.000 personas en IA y nube

Formación gratuita en inteligencia artificial