Estudiar más no asegura empleo: hay 11,2 % de profesionales colombianos desocupados

El informe Panorama de la Educación 2025 revela que, a diferencia del promedio OCDE, en Colombia el desempleo aumenta entre quienes tienen más estudios.

  Graduados universitarios enfrentan más dificultades laborales en Colombia que en otras economías de la OCDE. FOTO: EL COLOMBIANO
    Graduados universitarios enfrentan más dificultades laborales en Colombia que en otras economías de la OCDE. FOTO: EL COLOMBIANO
  • En Colombia, obtener un título universitario no garantiza empleo: las cifras de la OCDE muestran un panorama inverso al del resto de países miembros. FOTO: CORTESÍA
    En Colombia, obtener un título universitario no garantiza empleo: las cifras de la OCDE muestran un panorama inverso al del resto de países miembros. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 54 minutos
bookmark

Pareciese por estos tiempos que obtener un título universitario no garantiza conseguir empleo. De hecho, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo confirma al mostrar que, a mayor nivel educativo, mayor es el riesgo de estar desempleado. Eso se evidenció en el estudio Panorama de la Educación 2025, donde mostró que el 12,1 % de los colombianos de 25 a 34 años con secundaria completa están desempleados, porcentaje que se mantiene alto entre quienes cursaron estudios superiores (11,2 %), frente al 10,3 % de jóvenes sin secundaria.

Para Viviana Marín, vicerrectora Académica de la Universidad de San Buenaventura, esta situación es “una paradoja preocupante que evidencia el desajuste entre lo que enseñan las universidades y lo que el mercado laboral demanda”.

Según la vicerrectora, tres factores explican el fenómeno: “Muchos programas siguen priorizando lo teórico sobre las habilidades prácticas y digitales que hoy son esenciales; existe una sobreoferta de profesionales en carreras tradicionales como derecho o administración, mientras áreas emergentes como inteligencia artificial o ciencia de datos reciben poca matrícula; y el mercado laboral colombiano sigue siendo rígido e informal, lo que dificulta la creación de empleos de calidad para perfiles altamente cualificados”.

Brecha salarial: los títulos aún marcan la diferencia

En Colombia, obtener un título universitario no garantiza empleo: las cifras de la OCDE muestran un panorama inverso al del resto de países miembros. FOTO: CORTESÍA
En Colombia, obtener un título universitario no garantiza empleo: las cifras de la OCDE muestran un panorama inverso al del resto de países miembros. FOTO: CORTESÍA

El estudio también evidenció que, pese al alto desempleo entre profesionales, la brecha salarial sigue favoreciendo a quienes logran completar sus estudios. En Colombia, los trabajadores sin educación secundaria superior ganan un 30 % menos que quienes sí la tienen, y la diferencia salarial entre quienes alcanzan un título universitario y quienes no es del 150 %, frente a un promedio del 54 % en el resto de la OCDE.

Pero no todo es negativo, porque el país ha reducido drásticamente el número de jóvenes sin secundaria superior, pasando del 27 % en 2019 al 17 % en 2024. Además, las mujeres representan el 52 % de quienes ingresan a la educación superior, una cifra comparable al promedio de los países miembros. Sin embargo, el sistema enfrenta otros retos: solo el 16 % de los estudiantes colombianos termina sus estudios superiores en el tiempo previsto, y el 22 % abandona en el primer año.

“Las dificultades económicas son la principal causa de deserción y prolongación de los estudios. Muchos estudiantes deben trabajar para sostenerse o abandonan el programa, especialmente en regiones apartadas”, explica Marín. A esto se suma —dice— “la falta de acompañamiento académico y emocional en el primer año, currículos rígidos y escasa orientación vocacional, que generan desmotivación”.

Falta mayor talento Stem

La elección de carreras también plantea un desafío para la competitividad del país. De acuerdo con la OCDE, el 37 % de los estudiantes colombianos cursa derecho, administración o negocios, mientras solo el 24 % elige áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Para Marín, esta tendencia no está alineada con las demandas del mercado actual: “La economía del futuro necesita más talento en energías limpias, biotecnología o inteligencia artificial. Si no corregimos este desequilibrio, seguiremos formando profesionales para sectores saturados mientras dejamos vacantes estratégicas sin cubrir”.

El informe concluyó que Colombia debe fortalecer la articulación entre academia y empresa, promover vocaciones científicas y ofrecer más becas y apoyos para evitar la deserción. De lo contrario, el país podría seguir enfrentando una paradoja donde estudiar más no necesariamente significa tener un mejor futuro laboral.

Utilidad para la vida