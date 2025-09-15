Estudiar más no asegura empleo: hay 11,2 % de profesionales colombianos desocupados

Pareciese por estos tiempos que obtener un título universitario no garantiza conseguir empleo. De hecho, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo confirma al mostrar que, a mayor nivel educativo, mayor es el riesgo de estar desempleado. Eso se evidenció en el estudio Panorama de la Educación 2025, donde mostró que el 12,1 % de los colombianos de 25 a 34 años con secundaria completa están desempleados, porcentaje que se mantiene alto entre quienes cursaron estudios superiores (11,2 %), frente al 10,3 % de jóvenes sin secundaria.

Para Viviana Marín, vicerrectora Académica de la Universidad de San Buenaventura, esta situación es “una paradoja preocupante que evidencia el desajuste entre lo que enseñan las universidades y lo que el mercado laboral demanda”.

Según la vicerrectora, tres factores explican el fenómeno: “Muchos programas siguen priorizando lo teórico sobre las habilidades prácticas y digitales que hoy son esenciales; existe una sobreoferta de profesionales en carreras tradicionales como derecho o administración, mientras áreas emergentes como inteligencia artificial o ciencia de datos reciben poca matrícula; y el mercado laboral colombiano sigue siendo rígido e informal, lo que dificulta la creación de empleos de calidad para perfiles altamente cualificados”.

