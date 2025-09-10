Colombia, tercer país de América Latina con más destinos turísticos nuevos: estos son los lugares más buscados

Catorce nuevos destinos colombianos se han consolidado dentro de los viajeros nacionales y extranjeros que se inclinan por las opciones de alojamiento de la plataforma digital Airbnb, catalogados como lugares de turismo emergente. Le puede interesar: Tratamiento Ponseti: la técnica que corrige el pie equinovaro en recién nacidos en Colombia Este hito no solo posiciona a Colombia como el tercer país de América Latina con más destinos debutantes en la plataforma, después de Brasil y México, sino que puede ser reflejo de una dinamización para el sector turístico en zonas diferentes a las tradicionales, lo cual puede contribuir a beneficiar la economía local y las comunidades.

Iglesia principal del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. FOTO: Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca

La información revelada por la reconocida plataforma expone un deseo de los viajeros a visitar, disfrutar y conocer destinos nuevos o emergentes; pero también una revalorización de las experiencias fuera de las grandes urbes. De hecho, los datos de la plataforma Airbnb muestran que en 2024 más del 40% de las reservas en Colombia se realizaron en destinos rurales y casi el 60% de los viajeros fueron locales, explorando su propio país. Además, el porcentaje de noches reservadas en áreas rurales superó el 60% del total de reservas nacionales en el año.

Estos son los destinos turísticos emergentes en Colombia

Dentro de los destinos emergentes colombianos más buscados se encuentra Gutiérrez (Cundinamarca), un pequeño pueblo enclavado en las montañas orientales, rodeado de ríos cristalinos y paisajes ideales para el senderismo. Su cercanía a Bogotá lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

También se encuentra Villanueva (Bolívar), reconocido por su tradición musical y su ambiente caribeño, es un destino que combina cultura, gastronomía y hospitalidad local, a solo 35 kilómetros de Cartagena de Indias. El Peñón (Santander) es una tierra de aventura y naturaleza, rodeada por montañas, cuevas y formaciones rocosas que hacen de este municipio un lugar atractivo para el turismo de naturaleza y exploración. De Boyacá se destaca Belén, pintoresco y lleno de historia, se caracteriza por su arquitectura colonial, artesanías y paisajes que evocan la calma de los Andes boyacenses.

El Paujil (Caquetá) es la puerta de entrada a la Amazonía colombiana, ofrece ríos, selvas y biodiversidad única, ideal para los viajeros que buscan conectar con la naturaleza más pura. Chiriguaná está situado en el corazón del Cesar, que se destaca por su tradición agrícola y sus festividades culturales, reflejando la esencia del Caribe interior. Estos destinos ejemplifican el interés de los viajeros por adentrarse en nuevas rutas, vivir experiencias auténticas y contribuir al fortalecimiento de las comunidades locales.

Otros destinos con gran interés por visitar

A la lista también se suman San Juan de Betulia y Ovejas en Sucre; Argelia, El Bagre y Nariño en Antioquia; El Carmen de Atrato y Lloró en Chocó; y Morelia en Caquetá, todos ellos municipios que ahora hacen parte de los destinos con reservas realizadas en Airbnb en Colombia. Este fenómeno se refleja también a nivel global. Fuera de Estados Unidos, más de 14,000 nuevos destinos en el mundo recibieron su primera reserva el año pasado, con América Latina aportando más de 200 de ellos. La expansión del turismo hacia zonas menos urbanizadas está abriendo nuevas oportunidades para comunidades locales. En 2024, a nivel global los ingresos promedio de anfitriones en la plataforma Airbnb con espacios en áreas rurales aumentaron un 40% respecto al año anterior.

Otro de los destinos emergentes en Colombia más buscados y visitados por Airbnb. FOTO: Alcaldía de El Peñón, Santander, y Airbnb.