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Colombia en duelo: así fue el homenaje a las 21 víctimas del atentado en la vía Panamericana

Cientos de personas en Cajibío (Cauca) homenajearon a las 21 víctimas del atentado más letal en décadas, atribuido a disidencias de las FARC

  • Homenaje a Jarol Jair Bojorge y Patricia Mosquera, quienes perdieron la vida en los atentados del pasado 25 de abril. Foto: Redes sociales Corporación Autónoma Regional del Cauca
    Homenaje a Jarol Jair Bojorge y Patricia Mosquera, quienes perdieron la vida en los atentados del pasado 25 de abril. Foto: Redes sociales Corporación Autónoma Regional del Cauca
Agencia AFP
hace 50 minutos
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Cientos de colombianos vestidos de blanco homenajearon el lunes a los 21 civiles muertos en el atentado con bomba más letal en décadas, con una ceremonia en el municipio donde ocurrió el ataque de presuntos guerrilleros en vísperas de las elecciones presidenciales.

Quiero “que no nos incluyan en estas guerras”, dijo a la AFP al borde de las lágrimas Ángela Puliche durante una jornada de conmemoración en Cajibío (suroeste), donde los manifestantes ondearon banderas blancas.

Su padre era el conductor de la chiva (bus escalera) que voló el sábado por los aires durante el atentado de disidentes de las FARC en un tramo de la vía Panamericana. Mi papá era “lo mejor”, añadió la habitante de la Pedregosa, un poblado pequeño de donde eran 12 del total de las víctimas que viajaba el sábado, día de mercado: Fue “atroz”, describe Puliche.

Entérese: Asciende a 20 las víctimas mortales por atentado con explosivos en la vía Panamericana

El gobierno atribuye la embestida a los disidentes de las FARC bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, que dio la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016.

La hipótesis del Ejército es que los rebeldes levantaron un retén para atraer a la fuerza pública y tenderle una emboscada con los explosivos, dijo una fuente militar a la AFP.

Lea también: “Esta gente no tiene compasión”: ataque en Cauca de disidencias de Farc deja 20 muertos

Ningún militar o policía murió. Todos los fallecidos eran civiles. Las autoridades también reportaron 56 heridos. “Han sido (...) masacrados”, dijo con voz entrecortada Ana Luz Valencia, líder comunal de Cajibío.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ataque es una represalia de los guerrilleros tras la presión militar que siguió a las fallidas negociaciones de paz entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y Mordisco. Elmer Puliche, sobrino del conductor víctima del atentado, recuerda a su tío “siempre ayudando en la comunidad”, mientras contenía el llanto.

El departamento del Cauca declaró tres días de luto. Los allegados de las víctimas los velan y el martes habrá un entierro colectivo.

Plan contra candidata presidencial desata alarma en plena campaña electoral

Solo este fin de semana se registraron 31 ataques guerrilleros, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares.

La violencia ensombrece la campaña para las presidenciales del 31 de mayo. El lunes la candidata de derecha Paloma Valencia denunció un plan de las disidencias de Mordisco para matarla.

Conozca: Paloma Valencia denuncia que el Gobierno le informó sobre planes de atentado en su contra

“Un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, dijo y aseguró que los rebeldes ofrecen unos 561.000 dólares para asesinarla.

Expertos consultados por la AFP sostienen que el del sábado es el atentado con mayor número de víctimas civiles desde el ataque en 2003 contra el club social El Nogal de Bogotá, que dejó 36 fallecidos y fue perpetrado por la extinta guerrilla de las FARC.

Siga leyendo: ¿Y las prioridades? Críticas a Petro por mostrar celebración de su cumpleaños en plena ola de atentados

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