Colombia está entre los cinco países con más calvos de Latinoamérica, asegura estudio de Medihair; este es el ranking

Así lo reveló un estudio en donde también se determinó las posibles causas y las zonas del mundo más afectadas por la alopecia.

Brian Ferney Valencia Ríos
hace 36 minutos
Uno de los temores de los hombres es la pérdida de cabello, siendo esto algo casi inevitable para algunos caballeros, quienes buscan afrontarlo de la mejor manera. Factores genéticos, alimentarios y el estilo de vida puede influir en la calvicie.

Así lo revela un estudio de la plataforma alemana de tratamientos capilares Medihair, quien publicó el ranking de los países con más calvos en el mundo.

De acuerdo con el escalafón de la empresa alemana, el país con más calvos en el mundo es España, donde el 44,5% de la población masculina sufre de alopecia, Italia es el segundo con un 44,37% y Francia es tercero con el 44,25 %. El top cinco a nivel mundial lo completan Estados Unidos con el 42.68 % y Alemania con el 41,51 %.

En el caso de Latinoamérica, el país con mayor población masculina calva es México, donde el 39,75 % tienen este diagnóstico, seguido de Brasil con un 35,71 %, Chile con el 34,07% y Argentina con el 29,35%. Colombia ocupa el quinto lugar dentro de los países latinos con más calvos con el 27,04 % de la población.

El estudio además arrojó que la mayor población masculina se encuentra en el hemisferio norte, pues regiones como Europa, Norteamérica y Sudamérica cuentan con una importante representación dentro del listado.

¿Cuáles son las causas de la pérdida de cabello en los hombres?

El mismo estudio revelado por Medihair y que contó con la revisión de dermatólogos y especialistas en trasplantes capilares reveló las razones más influyentes para que sea el hemisferio occidental el mayor afectado por la alopecia.

Una de las principales razones según los especialistas son los hábitos dietéticos, pues el exceso en el consumo de carne y alimentos procesados influye al no proporcionar los minerales y las vitaminas necesarias como la B12 y D para el sano crecimiento del cabello.

Otra causa arraigada a la pérdida de cabello es el estilo de vida entre las cuales resalta los altos niveles de estrés, el sedentarismo y la exposición limitada a la luz solar.

Este es el listado completo de los países con mayor población de calvos en el mundo. Foto: Captura de pantalla <i>Medihair</i>
Este es el listado completo de los países con mayor población de calvos en el mundo. Foto: Captura de pantalla Medihair

El estudio se hizo con una población de más de 4.000 hombres en cada país a través de diversos canales. El listado incluyó a 47 países del mundo de los cuales 24 están en Occidente.

