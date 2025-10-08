Colombia está entre los cinco países con más calvos de Latinoamérica, asegura estudio de Medihair; este es el ranking

Uno de los temores de los hombres es la pérdida de cabello, siendo esto algo casi inevitable para algunos caballeros, quienes buscan afrontarlo de la mejor manera. Factores genéticos, alimentarios y el estilo de vida puede influir en la calvicie.

Así lo revela un estudio de la plataforma alemana de tratamientos capilares Medihair, quien publicó el ranking de los países con más calvos en el mundo.

Lea también: Cortarse el cabello no hace que crezca más rápido, dicen expertos

De acuerdo con el escalafón de la empresa alemana, el país con más calvos en el mundo es España, donde el 44,5% de la población masculina sufre de alopecia, Italia es el segundo con un 44,37% y Francia es tercero con el 44,25 %. El top cinco a nivel mundial lo completan Estados Unidos con el 42.68 % y Alemania con el 41,51 %.

En el caso de Latinoamérica, el país con mayor población masculina calva es México, donde el 39,75 % tienen este diagnóstico, seguido de Brasil con un 35,71 %, Chile con el 34,07% y Argentina con el 29,35%. Colombia ocupa el quinto lugar dentro de los países latinos con más calvos con el 27,04 % de la población.

El estudio además arrojó que la mayor población masculina se encuentra en el hemisferio norte, pues regiones como Europa, Norteamérica y Sudamérica cuentan con una importante representación dentro del listado.