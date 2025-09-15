x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Tenemos fe y la conciencia tranquila”: MinDefensa a horas del anuncio de certificación por parte de EE. UU.

Este lunes, EE. UU. definirá si certifica a Colombia en lucha antidrogas. El MinDefensa asegura que el país ha alcanzado resultados históricos en erradicación, incautación y captura de criminales, y confía en un veredicto favorable. Descubre qué está en juego.

  • Ministro de Defensa Pedro Sánchez sobre decisión de Estados Unidos. Foto: Colprensa
    Ministro de Defensa Pedro Sánchez sobre decisión de Estados Unidos. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 30 minutos
bookmark

Este lunes, 15 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos definirá si certifica a Colombia en materia de lucha antidrogas, una decisión que mantiene en vilo a la Casa de Nariño y que llevó a que varios delegados viajaran a Washington para sostener maratónicas reuniones con representantes de la administración de Donald Trump.

A propósito de la expectativa que genera el anuncio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que en el país hay tranquilidad por el trabajo adelantado: “Tenemos la conciencia tranquila”, señaló, confiado en que la determinación será favorable.

Le puede interesar: ¿Por qué Petro sacó tarde la carta del glifosato para convencer a Trump?

En entrevista con Caracol Radio, el funcionario destacó los avances en materia de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Según dijo, se han eliminado y reemplazado más de 11.000 hectáreas, de las cuales 5.300 fueron erradicadas por la Policía Nacional y alrededor de 6.000 a través del trabajo de las comunidades campesinas.

El ministro resaltó el volumen histórico de incautaciones: Setecientas toneladas incautadas, ese es el hito histórico más alto que hemos tenido en incautación. Eso corresponde a más de 450 millones de dosis letales de coca que no llegaron a las calles”.

De acuerdo con Sánchez, el esfuerzo no se limita a la cocaína incautada, sino a toda la cadena de producción: “Afectando también el combustible, un laboratorio cada cuarenta minutos, casi un 30 % más de lo que veníamos haciendo el año pasado”.

En cuanto a las acciones contra organizaciones criminales, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo que se han neutralizado cabecillas y capturado más de 3.300 integrantes de grupos armados ilegales. A esto se suma la extradición de varios de ellos.

Finalmente, Sánchez reiteró su confianza en el respaldo de Washington: Yo personalmente me siento con mucha fe y con mucha confianza, con la conciencia tranquila de que nuestros militares y policías hemos entregado absolutamente todo, a pesar de un factor que nos ha disminuido la capacidad de avanzar con mayor vigor, que son los ataques con drones”.

La decisión del presidente Donald Trump podría comprometer US$453 millones en apoyo militar, comercial, financiero y otros renglones esenciales para el desarrollo.

Las opciones para Colombia van desde una aprobación sin condiciones hasta la temida descertificación total, con la alternativa intermedia de una certificación condicionada.

La descertificación no es nueva en la historia del país. De hecho, la única vez que se aplicó fue durante el Gobierno de Ernesto Samper cuando el escándalo del proceso 8.000 tenía al entonces mandatario en la mira; primero fue parcial o simbólica, y luego, en 1996 y 1997, fue total. En ese momento, Washington le bajó el pulgar a Colombia y Samper denunció que la herramienta había sido usada como un mecanismo de presión en su contra.

Siga leyendo: Descertificación: los escenarios de Petro ante decisión de EE. UU.

¿Qué significa la certificación antidrogas de EE. UU.?
Es un reconocimiento a los países que cumplen con estándares de lucha contra el narcotráfico. Afecta cooperación financiera, militar y comercial entre Estados Unidos y Colombia.
¿Qué consecuencias tendría una descertificación para Colombia?
Podría afectar US$453 millones en apoyo militar, financiero y comercial, y dañar la imagen internacional del país en temas de seguridad y narcotráfico.
¿Qué avances ha logrado Colombia para obtener la certificación?
Erradicación de más de 11.000 hectáreas de coca, incautación de 700 toneladas de drogas y captura de más de 3.300 miembros de grupos armados ilegales.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida