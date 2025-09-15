“Tenemos fe y la conciencia tranquila”: MinDefensa a horas del anuncio de certificación por parte de EE. UU.

Este lunes, 15 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos definirá si certifica a Colombia en materia de lucha antidrogas, una decisión que mantiene en vilo a la Casa de Nariño y que llevó a que varios delegados viajaran a Washington para sostener maratónicas reuniones con representantes de la administración de Donald Trump.
A propósito de la expectativa que genera el anuncio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que en el país hay tranquilidad por el trabajo adelantado: “Tenemos la conciencia tranquila”, señaló, confiado en que la determinación será favorable.
