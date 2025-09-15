“Tenemos fe y la conciencia tranquila”: MinDefensa a horas del anuncio de certificación por parte de EE. UU.

Este lunes, 15 de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos definirá si certifica a Colombia en materia de lucha antidrogas, una decisión que mantiene en vilo a la Casa de Nariño y que llevó a que varios delegados viajaran a Washington para sostener maratónicas reuniones con representantes de la administración de Donald Trump. A propósito de la expectativa que genera el anuncio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que en el país hay tranquilidad por el trabajo adelantado: “Tenemos la conciencia tranquila”, señaló, confiado en que la determinación será favorable.



En entrevista con Caracol Radio, el funcionario destacó los avances en materia de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Según dijo, se han eliminado y reemplazado más de 11.000 hectáreas, de las cuales 5.300 fueron erradicadas por la Policía Nacional y alrededor de 6.000 a través del trabajo de las comunidades campesinas. El ministro resaltó el volumen histórico de incautaciones: “Setecientas toneladas incautadas, ese es el hito histórico más alto que hemos tenido en incautación. Eso corresponde a más de 450 millones de dosis letales de coca que no llegaron a las calles”. De acuerdo con Sánchez, el esfuerzo no se limita a la cocaína incautada, sino a toda la cadena de producción: “Afectando también el combustible, un laboratorio cada cuarenta minutos, casi un 30 % más de lo que veníamos haciendo el año pasado”.

En cuanto a las acciones contra organizaciones criminales, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo que se han neutralizado cabecillas y capturado más de 3.300 integrantes de grupos armados ilegales. A esto se suma la extradición de varios de ellos. Finalmente, Sánchez reiteró su confianza en el respaldo de Washington: “Yo personalmente me siento con mucha fe y con mucha confianza, con la conciencia tranquila de que nuestros militares y policías hemos entregado absolutamente todo, a pesar de un factor que nos ha disminuido la capacidad de avanzar con mayor vigor, que son los ataques con drones”.

La decisión del presidente Donald Trump podría comprometer US$453 millones en apoyo militar, comercial, financiero y otros renglones esenciales para el desarrollo. Las opciones para Colombia van desde una aprobación sin condiciones hasta la temida descertificación total, con la alternativa intermedia de una certificación condicionada. La descertificación no es nueva en la historia del país. De hecho, la única vez que se aplicó fue durante el Gobierno de Ernesto Samper cuando el escándalo del proceso 8.000 tenía al entonces mandatario en la mira; primero fue parcial o simbólica, y luego, en 1996 y 1997, fue total. En ese momento, Washington le bajó el pulgar a Colombia y Samper denunció que la herramienta había sido usada como un mecanismo de presión en su contra.



