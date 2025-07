Justo en momentos en los que la diplomacia colombiana queda acéfala tras la renuncia de la canciller Laura Sarabia, ayer estalló una nueva crisis entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump. No es un escollo cualquiera si se tiene en cuenta que de por medio está la relación con el principal socio comercial de Colombia.

Sin embargo, no puede pasar por alto que apenas días atrás se conocieron los controvertidos audios del excanciller Álvaro Leyva en los que dice que buscó en secreto la complicidad de dirigentes de Estados Unidos para sacar a Petro del poder. Aunque eso no ha sido probado.

En el comunicado se precisa que el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a Washington a McNamara para “consultas urgentes” tras declaraciones que calificó de “infundadas” por parte de los más altos niveles del Gobierno de Colombia. No obstante, no se precisa a qué afirmación o hecho puntual se hace referencia.

“Todas mi cartas y comunicaciones al presidente Trump, las he escrito personalmente y éste comunicado igualmente, lo hago desde mi pensamiento y mis manos: Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNámara, encargado de la embajada de EEUU en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel GarcíaPeña en los EEUU” (SIC), sostuvo ayer Petro.

En este contexto, al conocer la decisión adoptada por el Departamento de Estado de llamar a consultas a McNamara, Petro no tardó en responder y ayer emitió un mensaje en la red social X en el que –de manera recíproca– anuncia que también llamará a consultas al embajador Daniel García-Peña.

“Díaz Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana”, declaró en ese entonces el primer mandatario.

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina (...) no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, un problema en Gaza y un problema en Ucrania y Rusia se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia”, manifestó.

De hecho, ayer también se pronunció la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien de manera indirecta respondió a los reparos de Petro y sostuvo que “levantar la voz no es injerencia, es deber moral”. En ese sentido, ratificando ser representante “de miles de colombianos-americanos”, señaló que no se quedará callada “ante un gobierno que destruye la economía, alimenta la violencia política y deja que el narcotráfico se dispare. ¿Injerencia? No. Injerencia es convertir a Colombia en otra Venezuela”.

Para el profesor Rafael Piñeros Ayala –quien es investigador de teoría de las relaciones internacionales, gestión de la gobernanza y agenda internacional contemporánea de la Universidad Externado–, lo cierto es que el llamado a consultas de un embajador no es un asunto cualquiera y evidencia “un punto bajo en las relaciones entre dos estados. Es decir, no hay confianza entre las partes o que está muy afectada”.

El catedrático señaló que la confianza entre Estados Unidos y Colombia “se encuentra en su punto más bajo”, pues políticamente no hay afinidad y “lo que está pasando es el producto mismo de las acciones que en enero ya se habían visto”. Lo anterior, en referencia a la crisis diplomática tras el choque entre los presidentes Petro y Trump por cuenta del endurecimiento de las políticas migratorias.