Colombia y Ecuador dominan la Liga de Naciones antes de su duelo rumbo al Mundial 2027

La Selección Colombia y Ecuador se instalaron como las líderes de la Liga de Naciones, tras sus victorias 4-1 y 4-0 ante Perú y Bolivia, respectivamente.
Precisamente estas dos selecciones se medirán el próximo martes, en la segunda fecha de la competencia que dará dos cupos directos y dos por repechaje para el Mundial de Brasil 2027.
En otros resultados Argentina venció 3-1 a Paraguay y Chile y Venezuela empataron 0-0. Por ello, a Ecuador y Colombia le siguen en la tabla las argentinas con también con tres puntos, pero solo dos goles a favor.