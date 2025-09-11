Aumentan los puentes festivos: así quedó el calendario en Colombia para 2026

Esta ley presentada en 1982 por el senador Raimundo Emiliani Román- y aprobada en 1983- establece que los festivos deben trasladarse al lunes más cercano con la finalidad de crear fines de semana de tres días. En ese sentido, los colombianos podrán disfrutar de 18 días de descanso remunerados , los cuales iniciarán el 1 de enero de 2026 y finalizarán el 25 diciembre del mismo año.

Los festivos para el año 2026 aumentan en Colombia. Los trabajadores podrán tener más días de descanso remunerados gracias a la Ley 51 de 1983 , también conocida como la Ley Emiliani , la cual regula los feriados en el país.

- 25 de diciembre (viernes) Navidad

- 8 de diciembre (martes) Inmaculada Concepción

- 16 de noviembre (lunes) Independencia de Cartagena

- 2 de noviembre (lunes) Todos los Santos

- 12 de octubre (lunes) Día de la Raza

- 17 de agosto (lunes) Asunción de la Virgen

- 7 de agosto (viernes) Batalla de Boyacá

- 20 de julio (lunes) Día de la Independencia

- 29 de junio (lunes) San Pedro y San Pablo

- 15 de junio (lunes) Sagrado Corazón de Jesús

- 8 de junio (lunes) Corpus Christi

- 18 de mayo (lunes) Ascensión de Jesús

- 1 de mayo (viernes) Día del Trabajo

- 3 de abril (viernes) Viernes Santo

- 2 de abril (jueves) Jueves Santo

- 23 de marzo (lunes) Día de San José

- 12 de enero (lunes) Reyes Magos

- 1 de enero (jueves) Año Nuevo

- Puente de Reyes (10 al lunes 12 de enero)

- Puente de San José (21 al lunes 23 de marzo)

- Puente de Semana Santa (Jueves 2 al domingo 5 de abril)

- Puente del Día del Trabajo (1 al domingo 3 de mayo)

- Puente de la Ascensión (16 al lunes 18 de mayo)

- Puente de Corpus Christi (6 al lunes 8 de junio)

- Puente del Sagrado Corazón (13 al lunes 15 de junio)

- Puente de San Pedro y San Pablo (27 al lunes 29 de junio)

- Puente del Día de la Independencia (18 al lunes 20 de julio)

- Puente de la Batalla de Boyacá (viernes 7 al domingo 9 de agosto)

- Puente de la Asunción (15 al lunes 17 de agosto)

- Puente del Día de la Raza (10 al lunes 12 de octubre)

- Puente de Todos los Santos (sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre)

- Puente de Independencia de Cartagena (14 al lunes 16 de noviembre)

- Puente de Navidad (viernes 25 al domingo 27 de diciembre)

Siga leyendo: ¿Ya hizo el trámite? Más de 3.000 personas en Rionegro quedarían fuera del Sisben si no actualizan información