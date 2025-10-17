Colombia vs. Francia: este sería el once inicialista para el duelo por el tercer lugar del Mundial Sub-20

Cargando aún con la impotencia de la derrota en las semifinales ante Argentina, Colombia enfrenta este sábado a Francia en Santiago en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile 2025, una oportunidad para igualar su mejor actuación histórica en la categoría.
Se trata del partido que ninguna selección ni club desea jugar, porque el dolor de haber quedado a un paso de la gloria aún quema. En el caso de los cafeteros, significa ver frustrado el sueño de disputar su primera final en una Copa del Mundo.
“Fracasamos, queríamos llevar un título para Colombia. Hay que masticar el dolor, tragarlo. Ahora hay que buscar llevarnos el tercer lugar”, lamentó el seleccionador César Torres tras la derrota 1-0 contra la Albiceleste.
El consuelo puede ser escaso para una selección colombiana que llegó invicta a las semifinales, a pesar de haber conseguido resultados discretos en la fase inicial: victoria 1-0 ante Arabia Saudita y empates con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).