37% de los colombianos le deben al ‘gota a gota’ y 79% usan efectivo: piden un “tsunami regulatorio” para cambiar el sistema financiero

Arrancó el Latam Fintech Market 2025, y Colombia Fintech aprovechó para presentar el documento “Colombia Fintech 2026-2030: Hoja de ruta para un sistema financiero incluyente, competitivo e innovador”, en el que advierte que el país necesita un “tsunami regulatorio” para modernizar y acelerar la transformación del sistema financiero.
La idea no es un ajuste marginal, sino un rediseño profundo. Como lo explicó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.
“Colombia tiene todo para convertirse en un referente global frente a la industria fintech. Tenemos el voto de confianza de los consumidores, la tecnología y el talento. Ahora, necesitamos de la regulación y de un gobierno con una visión decidida para impulsar un verdadero tsunami regulatorio. (...) La revolución fintech ya está aquí y es imparable”.
