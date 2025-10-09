¿Cómo le ha ido a Colombia en cuartos de final en Mundiales sub-20 de fútbol?

Colombia volverá a jugar la fase de cuartos de final de un Mundial de fútbol sub-20. Su rival en esa instancia en el certamen que se celebra en Chile será España, campeón de la edición de 1999, en Nigeria.
El equipo tricolor logró avanzar a esta ronda, por tercera vez consecutiva, luego de derrotar el miércoles 3-1 a Sudáfrica en la ciudad de Talca. Cabe recordar que el combinado tricolor, que dirige el vallecaucano César Torres, está invicto en la actual Copa, en la que fue líder del Grupo F tras un triunfo y dos empates.
Le puede interesar: Con doblete de Néiser Villarreal, Colombia venció 3-1 a Sudáfrica y está en cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile