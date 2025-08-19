Colombia aplaza hasta 2026 norma de la ONU para importación de carros y evita choque comercial con EE. UU.

El Ministerio de Comercio decidió aplazar hasta agosto de 2026 la implementación de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas para vehículos y remolques importados. Esto implica que, durante todo 2025 y hasta mediados de 2026, continuará aplicándose el esquema actual de certificación, el cual reconoce los estándares estadounidenses Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). Más noticias: Colombia se prepara para vender 239.000 carros nuevos en 2025, ¿cómo lo logrará? Gracias a ello, los vehículos y autopartes provenientes de Estados Unidos podrán seguir ingresando al mercado colombiano sin nuevas restricciones. Entérese: ¿Vendió el carro y no legalizó el traspaso? Tendrá plazo para hacerlo hasta diciembre

Gobierno busca equilibrio entre seguridad vial y comercio exterior

El documento establece que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en coordinación con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio, adelantará un estudio para definir condiciones que permitan la coexistencia entre los reglamentos técnicos de la ONU y los estándares FMVSS. El objetivo es consolidar un marco regulatorio que garantice la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y preserve la competitividad del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos. Vea aquí: ¿Por qué los carros que se venden en América Latina no son tan seguros como en Europa?

Estados Unidos seguirá participando en el mercado automotor colombiano

El Gobierno enfatizó que el mercado automotor estadounidense podrá seguir participando plenamente en Colombia bajo las normas actuales. Además, cuando entren en vigor los reglamentos de Naciones Unidas, se prevé un esquema de coexistencia regulatoria, que reconozca tanto los estándares internacionales como los estadounidenses. “De esta manera, el país asegura un tránsito responsable hacia la modernización normativa, sin afectar la seguridad vial, la competitividad ni el acceso de los consumidores a la oferta internacional de vehículos”, indicaron desde el Gobierno.

Una medida en medio de tensiones comerciales