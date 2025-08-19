Colombia aplaza hasta 2026 norma de la ONU para importación de carros y evita choque comercial con EE. UU.

El Ministerio de Comercio decidió aplazar hasta agosto de 2026 la implementación de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas para vehículos y remolques importados.
Esto implica que, durante todo 2025 y hasta mediados de 2026, continuará aplicándose el esquema actual de certificación, el cual reconoce los estándares estadounidenses Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).
Más noticias: Colombia se prepara para vender 239.000 carros nuevos en 2025, ¿cómo lo logrará?
Gracias a ello, los vehículos y autopartes provenientes de Estados Unidos podrán seguir ingresando al mercado colombiano sin nuevas restricciones.
Entérese: ¿Vendió el carro y no legalizó el traspaso? Tendrá plazo para hacerlo hasta diciembre