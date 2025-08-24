Colombia necesita $40 billones en energía para no quedarse a oscuras: ¿de dónde saldrá la plata?

Aunque para muchos sea un recuerdo lejano, a comienzos de los años 90 Colombia vivió un apagón que dejó a millones de hogares sin electricidad durante meses. Hoy, más de tres décadas después, ese fantasma podría regresar: el consumo de energía está creciendo aceleradamente, persisten dudas sobre la capacidad del sistema para responder y el gran reto está en asegurar inversiones por al menos $40 billones en los próximos 10 años para garantizar un suministro confiable y evitar una crisis mayor.
Esta preocupación se refleja en los datos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del mercado de energía mayorista, que indican que en los últimos cinco años la capacidad de generación ingresada al sistema ha estado por debajo de lo previsto para cubrir la demanda: en 2021 se incorporó el 7% de la energía esperada; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; y en lo que va de 2025 apenas el 1,4%, lo que equivale a solo 50 megavatios (MW) de los 3.517 MW proyectados.
Por esto, en un informe presentado al Consejo Nacional de Operación (CNO), el operador advirtió sobre un riesgo creciente de insuficiencia energética debido a la falta de inversión en nuevos proyectos y alertó que, sin un esfuerzo decidido para ampliar la generación en firme, Colombia podría enfrentar serias amenazas de apagones.
En línea con esta advertencia, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) estima que será necesario aumentar la capacidad eléctrica entre 2.500 y 3.000 MW para garantizar el abastecimiento, pues se prevé un déficit de energía del 4% para 2028 y del 6% para 2030.