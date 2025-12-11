“Colombia no tendría por qué decirle que no”: gobierno Petro no descarta darle asilo a Maduro

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, confirmó que el gobierno de Gustavo Petro estaría dispuesto a darle asilo al dictador Nicolás Maduro.

Así lo aseguró en una entrevista con la periodista Vanessa de la Torre en Caracol Radio, asegurando que esa opción habría que negociarla. “Yo pienso que en el momento de tensión que existe pues hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige pues una transición, un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar”, expresó la canciller.

“Si esa salida implica que él deba pues vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, agregó la funcionaria.