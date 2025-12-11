x

“Colombia no tendría por qué decirle que no”: gobierno Petro no descarta darle asilo a Maduro

La canciller Rosa Villavicencio afirmó que en caso de que la condición para negociar con Estados Unidos sea que el dictador viva en otro país, Colombia estaría dispuesto a recibirlo.

  El gobierno de Gustavo Petro ha mostrado su defensa al régimen de Nicolás Maduro en medio de la tensión con Estados Unidos hasta el punto de considerar darle asilo al dictador venezolano. Foto: Colprensa
    El gobierno de Gustavo Petro ha mostrado su defensa al régimen de Nicolás Maduro en medio de la tensión con Estados Unidos hasta el punto de considerar darle asilo al dictador venezolano. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 51 minutos
bookmark

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, confirmó que el gobierno de Gustavo Petro estaría dispuesto a darle asilo al dictador Nicolás Maduro.

Así lo aseguró en una entrevista con la periodista Vanessa de la Torre en Caracol Radio, asegurando que esa opción habría que negociarla. “Yo pienso que en el momento de tensión que existe pues hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige pues una transición, un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar”, expresó la canciller.

“Si esa salida implica que él deba pues vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, agregó la funcionaria.

En la misma entrevista, la periodista le pregunta a la canciller si se imagina a Maduro en Colombia. “No, me imagino que estaría pues ya retirado y aunque no creo que eligiera a Colombia, no, yo pienso que elegiría pues algún sitio más distante y más tranquilo”.

