Colombia figuró en ranking de países líderes en adopción de la IA en América Latina: Chile ocupó el primer puesto

Colombia se posiciona como uno de los actores más relevantes en el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial en América Latina, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, Ilia, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Cenia, de Chile.
El estudio, que evalúa a 19 países de la región a partir de más de 100 indicadores, sitúa al país en el grupo de “adoptantes avanzados”, con un desempeño por encima de la media regional en áreas clave como infraestructura digital, uso de inteligencia artificial en participación ciudadana y capacidad de cómputo per cápita.
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, afirmó que la IA emergió no solamente como una herramienta tecnológica, sino como una oportunidad estratégica para el desarrollo. “Cerrar las brechas de infraestructura, talento y gobernanza será clave para que la IA se convierta en un motor de transformación estructural”, señaló Salazar-Xirinachs.