Arranca la entrega de un nuevo ciclo del subsidio de Colombia Mayor; así lo puede reclamar

El Gobierno inicia el ciclo 11 de Colombia Mayor con un aumento histórico: los mayores beneficiarios recibirán 230.000 pesos y superarán la pobreza extrema.

  Para este ciclo, previsto para diciembre, el programa proyecta llegar a 3 millones de beneficiarios, una cifra sin precedentes en el país.
    Para este ciclo, previsto para diciembre, el programa proyecta llegar a 3 millones de beneficiarios, una cifra sin precedentes en el país. FOTO: Cortesía DPS.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 49 minutos
El programa Colombia Mayor arranca diciembre con un giro decisivo para miles de hogares. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que desde este lunes 1 de diciembre comenzará la entrega del ciclo 11.

Este incorpora un incremento para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, quienes pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales, tal como lo había prometido el presidente Petro en su campaña por la reforma pensional.

Este aumento permitirá que cada persona beneficiada supere la línea de pobreza extrema, según la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario.

Entérese: Con aumento en subsidios de Colombia Mayor, ¿era necesaria una reforma pensional para dar bono a adultos mayores?

Fechas de pago y canales habilitados para Colombia Mayor

La jornada arrancará el 1 de diciembre para las personas bancarizadas, y el miércoles 3 de diciembre para quienes cobran por giro. El ciclo finalizará el 16 de diciembre.

En esta etapa, 1.637.628 beneficiarios recibirán sus recursos a través de transferencia bancaria o giro, de acuerdo con el canal asignado.

La inversión total asciende a 386.499 millones de pesos, “reflejo del esfuerzo fiscal que implica esta expansión del programa”, dijo Prosperidad Social.

Lea más: Colombia Mayor aumenta su subsidio: adultos mayores de 70 años recibirán $230.000 mensuales

Un incremento que cubre a nuevos grupos de edad en Colombia Mayor

Para este ciclo, el incremento aplicará a 227.523 mujeres y 292.492 hombres, quienes entran al grupo que ahora recibirá los 230.000 pesos.

Desde octubre, las personas mayores de 70 y 80 años ya venían recibiendo esa transferencia.

Este ajuste se suma a una ampliación acelerada en el programa. Durante 2025, Colombia Mayor inscribió más de 1,3 millones de nuevos beneficiarios, gracias a la búsqueda puerta a puerta por Prosperidad Social.

En contexto: Prosperidad Social sigue con pagos a Colombia Mayor; así se puede inscribir

El aumento forma parte del tránsito hacia el Pilar Solidario contemplado en la reforma pensional, que aún está en revisión en la Corte Constitucional.

Recomendaciones para los beneficiarios de Colombia Mayor

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios para mantener actualizada su información de contacto, esencial para garantizar una entrega segura y oportuna.

Los canales oficiales habilitados para resolver inquietudes o actualizar datos son:

-Bogotá: 601 379 1088

-Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

-Enlaces municipales: oficinas regionales de Prosperidad Social y alcaldías locales

Además: ¿Tiene subsidios sin reclamar? Así puede saber si tiene plata acumulada con solo su cédula y Sisbén

