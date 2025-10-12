Récord: 1,3 millones de colombianos se han ido en 3 años ¿por qué?

Es contradictorio decir que cada vez más colombianos se están yendo del país cuando las cifras están bajando. A rasgos generales, desde mediados de la década de 1990, las estadísticas de emigración definitiva de colombianos —es decir, quienes salen del país y no regresan— muestran un promedio de 200.000 colombianos por año que salieron del país sin retornar, esto hasta datos de 2005.
En el periodo más reciente con datos acumulados, entre 2012 y 2021, se estima que 1.984.569 personas emigraron de forma definitiva, consolidando una tendencia sostenida de movilidad hacia el exterior.
Sin embargo, tras la crisis sanitaria global de la pandemia, las cifras aumentaron de forma considerable. Para diciembre de 2021, el número de colombianos que abandonaron el país sin regresar ascendió a 256.000, y en 2022 se alcanzó un récord histórico con más de 547.000 salidas netas, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y Migración Colombia, lo que representó un incremento del 70 % frente al promedio previo a 2020.