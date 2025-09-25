Colombia, imparable en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos de Brasil: van 10 medallas en dos días de competencias

La segunda jornada del Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos que se realiza en Río de Janerio, Brasil, no decepcionó tras el brillante debut, el miércoles, de la delegación nacional con 7 medallas.
Este jueves, tres preseas más se sumaron –hasta el momento de publicación de este artículo– al medallero cosechado por nuestros deportistas, quienes, con 9 clasificaciones en las eliminatorias de diferentes disciplinas, mantienen la esperanza de sumar más metales para el país en lo que resta de competencia (irán hasta el próximo 5 de octubre).