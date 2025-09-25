“Colombia vive un momento dorado en turismo”: Carmen Caballero, directora de ProColombia

Colombia atraviesa un momento dorado en su historia turística: en apenas tres años, el país recibió 19,4 millones de visitantes no residentes —un crecimiento del 126 % frente al periodo previo a la pandemia— y generó más de 24 mil millones de dólares en divisas, una cifra que, sumada a la apertura de 68 nuevas rutas aéreas, ha convertido al territorio en un hub regional y ha consolidado al sector como uno de los motores de la economía nacional.
Ese dinamismo también se refleja en el plano internacional, pues bajo la dirección de Carmen Caballero, ProColombia ha conseguido tres reconocimientos consecutivos como la mejor agencia de promoción de Suramérica en los World Travel Awards y ha llevado la narrativa de Colombia, el país de la belleza a escenarios icónicos como el Times Square en Nueva York, la Sphere en Las Vegas y el Burj Khalifa en Dubái. Un ejemplo reciente es la Expo Osaka, en Japón, donde el Pabellón Colombia ha recibido hasta ahora más de 1,3 millones de visitantes y ha generado expectativas de negocios por decenas de millones de dólares.
En el marco del Día Mundial del Turismo EL COLOMBIANO habló con Caballero sobre cómo se consolidó este crecimiento, qué retos persisten y de qué manera el turismo se perfila como una de las grandes cartas del país en el escenario global.