“Si otros países logran arancel cero en EE. UU. y Colombia no, nos sacan del mercado”: exportadores de café lanzan alerta

Las conversaciones entre Colombia y Estados Unidos para eliminar el arancel del 10% que grava las exportaciones de café y otros productos permanecen estancadas. Aunque la posibilidad de acceder a un beneficio arancelario se abrió oficialmente con la creación del esquema PTAAP (Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners), establecido el 5 de septiembre de 2025 por el presidente Donald Trump, los avances hasta ahora han sido mínimos.

En el marco de la 89 Cumbre Cafetera, realizada en Cartagena, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), advirtió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha tenido en cuenta al sector privado para avanzar en las negociaciones.

“En el pasado, cuando realizábamos Tratados de Libre Comercio o acuerdos internacionales, siempre se convocaba al sector privado. Se pedía su opinión, se escuchaban sus aportes y se consideraban antes de tomar decisiones. Al final, el Gobierno decidía, pero escuchaba a las empresas y a los gremios interesados. Esta vez no ha ocurrido así”, afirmó Díaz.

El dirigente gremial añadió que no existe actualmente una mesa de trabajo ni un espacio formal de preparación en el que se definan estrategias, prioridades o productos frente a las negociaciones con el mercado estadounidense.

“Hemos tenido algunas oportunidades para expresarle a la ministra nuestra preocupación sobre la necesidad de negociar y acercarse a Estados Unidos, pero más allá de eso, no ha habido una mesa donde se construya una estrategia conjunta”, dijo.