Colombia y Nicaragua sostendrán reuniones en Managua para revisar temas pendientes del fallo de la Corte Internacional sobre San Andrés

El Gobierno colombiano enviará el 11 y 12 de diciembre a una delegación oficial a Managua (Nicaragua) para sostener conversaciones con autoridades nicaragüenses sobre los alcances del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el Caribe, según confirmó la Cancillería en una comunicación dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
La carta conocida por Noticias RCN detalla los diez funcionarios que integrarán la misión diplomática. Encabeza la delegación Olga Lucía Arenas Neira, viceministra de Relaciones Exteriores, acompañada por el contralmirante Hermann León Rincón de la Armada de Colombia.