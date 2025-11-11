“Colombia no hizo la tarea de mirar a China como lo hicieron Perú o Chile, pero nunca es tarde.”

En esta entrevista con El Colombiano, el exembajador Luis Diego Monsalve presenta su libro El dragón amurallado, una obra en la que narra cómo fue representar a Colombia en China, uno de los destinos diplomáticos más complejos y fascinantes del mundo.

Monsalve, quien vivió tres años y medio en Beijing, comparte los aprendizajes, desafíos y anécdotas que inspiraron su libro: desde el choque cultural y la barrera del idioma hasta la disciplina y el desarrollo tecnológico que caracterizan al gigante asiático. También cuenta cómo enfrentó el inicio de la pandemia del COVID-19 desde el epicentro de la crisis y cómo organizó el vuelo humanitario desde Wuhan hacia Colombia.

A lo largo de la conversación, el autor reflexiona sobre el papel de China en el mundo, la transformación que ha vivido en las últimas décadas y las oportunidades que Colombia aún tiene por aprovechar en su relación con Asia. El dragón amurallado es, en sus palabras, “una invitación a entender y mirar a China sin prejuicios, con la curiosidad y el respeto que merece una civilización milenaria que volvió a ser potencia.”