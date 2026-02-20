Inversores le están cobrando a Colombia la cuarta tasa de interés más alta del mundo para prestarle plata

Colombia se ubica entre países que paga mayores tasas de interés reales a los inversionistas que comprar sus bonos soberanos (títulos de deuda) a 10 años, de acuerdo con información a enero de 2026. Así lo reveló Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen Economic Intelligence, con base en un informe de The Economist. Según su análisis, el país solo es superado por economías con fuertes tensiones macrofinancieras como Egipto, Brasil y Rusia. Este indicador mide la rentabilidad que exigen los inversionistas por prestar recursos al Estado, descontando la inflación. Así las cosas, Colombia paga la cuarta tasa de interés más alta en el mundo: 7,1%. Por encima está Rusia, con 7,7%; Brasil, 8,7%; y Egipto, 10%. Cabe destacar que la medición no incluye a los países más pequeños, pero registra a las economías que reúnen alrededor del 90% del PIB mundial.

Y esto, ¿qué quiere decir?

Para entender el impacto, es clave recordar que la emisión de títulos de deuda ha sido un salvavidas para el Ejecutivo ante sus problemas de caja. Cuando los ingresos tributarios no son suficientes para cubrir el gasto público, el Gobierno recurre al endeudamiento. Entérese: Gobierno Petro dispara su endeudamiento: emisión de TES a corto plazo creció 245% De hecho, recientemente se conoció que en los primeros 13 días de febrero, el Ministerio de Hacienda realizó colocaciones por $7 billones en TES destinados a entidades públicas. Esa cifra representa el 87,5% de la meta anual prevista para 2026 bajo este mecanismo, según información del diario La República. En términos prácticos, de los $8 billones que el Gobierno tenía presupuestados emitir este año por esta vía, ya se han colocado $7 billones. Hay que precisar que este monto corresponde únicamente a emisiones dirigidas a entidades públicas y a esquemas alternativos de financiamiento.

Cortesía Lumen

En otras palabras, los mercados perciben un mayor riesgo y exigen intereses más altos para financiar al Gobierno. “Hoy a Colombia le están cobrando caro por prestarle plata. Cuando el país paga tasas reales tan altas, lo que el mercado está diciendo es que ve más riesgo en las finanzas públicas. Mientras no haya una señal clara de orden fiscal —menos déficit y una trayectoria creíble de la deuda—, el Gobierno tendrá que seguir pagando intereses altos, y eso termina encareciendo el crédito para toda la economía”, apuntó Mejía.

¿Qué significa esto para las finanzas públicas de Colombia?

El aumento en las tasas reales encarece el costo del financiamiento para el Estado. Si no se implementa un ajuste fiscal, advirtió el directivo, el costo del endeudamiento seguirá siendo estructuralmente alto, no solo para el Gobierno sino también para el resto de la economía.

Esto se materializa a través de la emisión de bonos soberanos, que funcionan como un pagaré. El Estado recibe hoy recursos de inversionistas y se compromete a devolver el dinero en un plazo determinado, en este caso 10 años, junto con el pago de intereses. Si la tasa de interés exigida es más alta, el servicio de la deuda aumenta, lo que presiona aún más las finanzas públicas y puede limitar el espacio para otras inversiones o programas.

¿Cuál es el riesgo para la economía?