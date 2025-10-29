Los colombianos somos felices, pero muy desconfiados según la Encuesta Mundial de Valores

Fueron presentados los hallazgos de la octava medición de la Encuesta Mundial de Valores (EMV) en Colombia que entre sus datos arrojó que en el 91 % de los colombianos se declara feliz pero que solo el 4 % considera que puede confiar en el otro.
Este es uno de los estudios sociales más amplios y longevos del mundo. Se viene haciendo desde 1981 en más de 100 países y es una herramienta –basada en evidencia empírica– que se aplica en Colombia desde 1995, “y permite entender quiénes somos, qué pensamos y hacia dónde podríamos ir”.