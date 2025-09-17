Ser ambientalista fue más peligroso en Colombia que en cualquier otro país en 2024: ONG Global Witness

Casi 150 activistas medioambientales fueron asesinados o desaparecidos en el mundo durante 2024, y Colombia volvió a ocupar el primer lugar como el país más letal para quienes defienden la tierra y el medioambiente. Según el informe publicado este martes por la ONG Global Witness, el país registró 48 casos, lo que representa casi un tercio de las víctimas globales.
Por tercer año consecutivo, el país encabeza la lista de naciones más riesgosas para líderes sociales y defensores ambientales. La violencia está vinculada al control que ejercen distintos grupos armados sobre economías ilegales, especialmente la minería. Aunque los homicidios disminuyeron frente a los 79 reportados en 2023, la organización advierte que la amenaza persiste y que la protección estatal sigue siendo insuficiente.
