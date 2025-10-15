Colombia, entre los peores países para jubilarse en el mundo en 2025: estas son las razones

Colombia volvió a ocupar el penúltimo lugar en el Índice Global de Jubilación (GRI) 2025 elaborado por Natixis Investment Managers, al registrar un puntaje total de 33%, lo que la sitúa en el rango de desempeño “deficiente” —por debajo del 40%— y únicamente por encima de India (8%), entre los 44 países evaluados.
El estudio, desarrollado junto a CoreData Research, mide las condiciones para un retiro digno a partir de cuatro subíndices: salud, finanzas en el retiro, calidad de vida y bienestar material.
En todos ellos, el país muestra bajos resultados, especialmente en bienestar material, con un 7%, el puntaje más bajo de la medición.
El descenso de Colombia en el índice global no es nuevo, en 2018 alcanzó 39%, y desde entonces ha retrocedido hasta 33%. A nivel regional, otros países latinoamericanos —como Chile y Uruguay— mantienen posiciones más altas, impulsados por sistemas mixtos y mayores tasas de ahorro voluntario.