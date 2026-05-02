Colombia cerró 2025 con 93 empresas exportadoras menos, ¿qué pasó?

El número de empresas exportadoras en Colombia observó una leve caída de 1% en 2025, al pasar de 9.339 en 2024 a 9.246 compañías. Esta reducción reflejó una contracción moderada de la base exportadora, explicada por la salida de empresas de menor escala, que suelen ser más vulnerables a los costos de internacionalización y a choques externos. La estructura del tejido exportador, elaborada por Analdex, mantiene una alta concentración en segmentos de bajo valor. El 80,9% de las empresas se ubica en rangos entre US$1.000 y US$1 millón. En particular, el segmento más bajo (US$1.000 a US$100.000) concentra el 49,4% del total y evidenció una caída de 4,0%, siendo uno de los principales factores detrás de la disminución general. En contraste, los segmentos intermedios mostraron un comportamiento positivo. Las empresas con exportaciones entre US$1 millón y US$10 millones crecieron 6,4%, mientras que aquellas entre US$10 millones y US$100 millones aumentaron 1,3%. Aquí están compañías como Enka o Fabricato, que presiden Álvaro Hincapié y Gustavo Lenis, que el año pasado exportaron US$42 millones y US$7,8 millones respectivamente. Por su parte, los grandes exportadores se redujeron. Las empresas con ventas superiores a US$100 millones cayeron 11,5% y las que superan los US$1.000 millones disminuyeron 40,0%, lo que plantea riesgos en términos de concentración y resiliencia del sector externo. Le puede gustar: “El precio de la carne no bajaría en Colombia”, según Fedegán, a pesar de las estrategias del Gobierno En cuanto a destinos, persiste la concentración en mercados como Estados Unidos, Ecuador y Panamá, aunque con señales de estancamiento. Se destacan crecimientos en Uruguay, Cuba y Argentina, mientras que Bolivia, Estados Unidos y Paraguay observaron caídas, lo que evidencia la necesidad de diversificar mercados y fortalecer la competitividad exportadora (ver módulos).

Desafíos empresariales

El presidente de Analdex, Javier Díaz, sostiene que Colombia no está pensada para exportar, pues a su juicio el país creció mirando hacia adentro; las empresas nacen para vender local y no para competir en el mundo. “El reto no es menor: cambiar la forma en la que pensamos la economía”, enfatizó el dirigente gremial. Esta visión coincide con la de la presidenta de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, Luisa María Jaramillo, quien insiste en que uno de los desafíos estructurales de los empresarios es levantar el bajo nivel exportador.

De unas 39.000 unidades económicas que están en la jurisdicción de esa entidad, apenas cerca de 580 participan en mercados internacionales.

Según Jaramillo, esta es una tendencia nacional, incluso en regiones con acceso a puertos. “En ese contexto, consideró que la entrada en operación de Puerto Antioquia, en zona de Urabá, se perfila como una oportunidad para fortalecer la internacionalización y la Cámara trabaja en identificar empresas, en el Aburrá Sur, con potencial exportador y prepararlas para aprovechar nuevas rutas logísticas”.

En la Unión Europea caen grandes jugadores

El tejido exportador de Colombia hacia la Unión Europea tuvo un crecimiento marginal de 0,3% en 2025 frente al año anterior. El resultado refleja estabilidad en la base empresarial que participa en este mercado, uno de los más relevantes por su tamaño y exigencias, aunque con cambios importantes en la composición por niveles de exportación. Al igual que en otros destinos, la estructura exportadora hacia Europa está altamente concentrada en compañías de menor escala. El 52,4% de las empresas exporta entre USD 1.000 y USD 100.000, mientras que el 28,0% se ubica en el rango entre USD 100.000 y USD 1 millón. En conjunto, más del 80% del tejido exportador se concentra en estos segmentos, lo que evidencia una base amplia, pero con limitaciones en capacidad de crecimiento y consolidación en un mercado altamente competitivo.

Uno de los aspectos más destacados del informe de Analdex es el dinamismo de los rangos intermedios. Las empresas con exportaciones entre US$1 millón y US$10 millones crecieron 10,5%, mientras que el segmento entre US$10 millones y US$100 millones aumentó 14,3%. Este comportamiento sugiere un proceso de fortalecimiento de empresas medianas, que comienzan a ganar terreno en el mercado europeo, impulsando una mayor diversificación y sofisticación de la oferta exportadora. En contraste, los niveles más altos de exportación tuvieron una disminución significativa. Este retroceso plantea riesgos para la estabilidad del comercio exterior hacia Europa, dado el papel clave que desempeñan estas compañías en el valor total exportado.

Bajan exportadores a Ecuador

El tejido exportador colombiano hacia Ecuador estuvo conformado por 2.569 empresas en 2025, lo que representó una ligera reducción de 0,3% frente a 2024. Aunque la caída es marginal, el dato refleja una estabilidad relativa en uno de los mercados regionales más importantes para Colombia, aunque con señales de ajuste en su composición empresarial.

El informe también evidenció un deterioro significativo en los niveles más altos de exportación. Las empresas con ventas superiores a US$100 millones apreciaron una caída de 92,3% frente a 2024, lo que representa una contracción drástica en el segmento de mayor valor. Este comportamiento enciende alertas sobre la sostenibilidad y diversificación del tejido exportador hacia Ecuador, dado el peso que tienen las grandes empresas en la generación de valor exportado. Según el Dane, en 2025 de exportaron a Ecuador vehículos, materias plásticas, aceites y combustibles, papel, productos farmacéuticos y químicos.

Los retos para escalar exportaciones a Panamá

Aunque el número de empresas colombianas que exportan a Panamá creció 0,9% en 2025, el mercado evidencia desafíos estructurales: alta concentración en pequeños exportadores y una fuerte caída en las compañías de mayor escala. Y es que el año pasado, el tejido exportador de Colombia hacia Panamá alcanzó 1.733 empresas, lo que representó un leve aumento frente a 2024. Sin embargo, detrás de este crecimiento moderado se esconden retos importantes en la calidad y sostenibilidad de la inserción empresarial, especialmente por la composición del tejido exportador. A juicio de Analdex, el principal desafío para Colombia es transformar esta base amplia en un tejido exportador más sólido, capaz de escalar, diversificarse y sostener su crecimiento. Esto implica fortalecer el desarrollo de empresas medianas y recuperar la presencia de grandes exportadores, claves para garantizar una inserción más competitiva y sostenible en este destino. En su conjunto, Panamá muestra un mercado estable en términos de número de empresas, pero con retos estructurales claros. Al país centroamericano de despacharon combustibles, productos farmacéuticos y materias plásticas.

El principal destino de las exportaciones

El tejido exportador de Colombia hacia Estados Unidos se mantiene como el más amplio y diversificado del país. Sin embargo, en 2025 observó una leve contracción de 2,2% en el número de empresas exportadoras frente al año anterior. Este resultado refleja una desaceleración en la dinámica empresarial hacia el principal socio comercial de Colombia, en un contexto donde las condiciones de acceso, la demanda y la competencia internacional siguen marcando el ritmo del comercio exterior. Uno de los principales rasgos del mercado estadounidense es la fuerte concentración en empresas con bajos niveles de exportación. El 48,3% de las compañías exporta entre US$1.000 y US$100.000, mientras que el 30,3% se ubica en el rango entre US$100.000 y US$1 millón. En conjunto, estos segmentos agrupan cerca del 80% del total.

Este panorama evidencia que, aunque existe una base empresarial amplia, la mayoría de las firmas enfrenta limitaciones para escalar sus operaciones y consolidarse en un mercado altamente competitivo. De acuerdo con Analdex, en contraste, los segmentos intermedios presentan señales de estabilidad e incluso un ligero crecimiento, lo que sugiere la presencia de empresas en proceso de consolidación. No obstante, el reto sigue siendo impulsar el crecimiento de estas compañías hacia niveles superiores de exportación, fortaleciendo su capacidad productiva, su acceso a financiamiento y su inserción en cadenas de valor internacionales. En conjunto, los resultados evidencian que, aunque Estados Unidos sigue siendo el destino más relevante para las exportaciones colombianas, persisten desafíos estructurales. Entre ellos, se destacan la necesidad de fortalecer el crecimiento de las empresas medianas, evitar la salida de pequeños exportadores y promover la consolidación de grandes compañías.

Ventas a Perú muestran mayor madurez

En 2025, el tejido exportador de Colombia hacia Perú estuvo conformado por 1.416 empresas, lo que representó un crecimiento marginal de 0,9% frente al año anterior.