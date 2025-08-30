Entró en vigor el decreto prohibe las exportaciones de carbón a Israel

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo oficializó la entrada en vigor del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, que estableció una prohibición estricta y sin excepciones a las exportaciones de carbón a Israel.
La medida, firmada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, junto a la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, procura reforzar la política del presidente Gustavo Petro, basada en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.