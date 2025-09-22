Lo que debe pasar para que Colombia sea cabeza de serie en el Mundial: así se suman los puntos del Ranking FIFA

Colombia logró sellar su clasificación al Mundial de 2026, pero ya no se trata únicamente de estar en la cita mundialista: la gran pregunta ahora es si el equipo de Néstor Lorenzo podrá colarse entre los cabezas de serie.
L a atención se traslada al Ranking FIFA, la vara que medirá quiénes ocuparán los bombos más deseados en el sorteo.
El Mundial 2026 tendrá un formato inédito: 48 selecciones divididas en 12 grupos, con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones. Los tres, por ser organizadores, ya tienen asegurado un puesto como cabezas de serie. A ellos se sumarán los nueve mejores equipos del Ranking FIFA en la previa del sorteo, completando así los 12 líderes de grupo.