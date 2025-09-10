Colombia asciende en el ranking FIFA y está a 4 posiciones de ser cabeza de serie del Mundial

La Selección Colombia cerró con broche de oro su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Después de golear a Bolivia en Barranquilla (3-0), la Tricolor se despachó con un contundente 6-3 en Maturín frente a Venezuela, un resultado que no solo consolidó su tercera posición en la tabla clasificatoria, sino que también tuvo repercusión inmediata en el escalafón mundial.
De acuerdo con el portal especializado Football-Ranking, que actualiza en tiempo real la clasificación de selecciones, Colombia sumó 12,65 puntos, cifra suficiente para desplazar a México de la decimotercera casilla. Se trata de un avance significativo que confirma el buen momento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que cerró la Eliminatoria con paso firme y en medio de un optimismo creciente de cara a la cita mundialista.