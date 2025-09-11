Colombia enfrenta récord de infecciones respiratorias en 2025 y hacen llamado urgente a vacunación y prevención

Colombia atraviesa uno de los picos más intensos de infecciones respiratorias agudas (IRA) de los últimos años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corrido de 2025 se han registrado más de 2,2 millones de consultas médicas, con un aumento del 19,6 % en atenciones y del 25,7 % en hospitalizaciones frente al mismo periodo de 2024. La magnitud del incremento ha llevado a médicos y autoridades a insistir en la importancia de completar los esquemas de vacunación y reforzar medidas básicas de prevención.
