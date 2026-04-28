Colombia se salvó en litigio internacional por aval a un medicamento contra el VIH

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó que Colombía actuó “en plena conformidad con el ordenamiento jurídico andino” respecto de una medida para garantizar el acceso efectivo al medicamento dolutegravir para el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Los titulares de la patente de ese medicamento alegaban que Colombia había incumplido las normas al expedir una licencia obligatoria para garantizar dicho acceso al medicamento.
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Este litigio comenzó cuando, en octubre de 2023, el Gobierno puso en marcha el proceso para declarar de interés público esa medicina, que es considerada de primera línea y cuenta con el respaldo científico por su efectividad y menores efectos adversos. Esa declaratoria implicaba que el Estado permitiera la adquisición o fabricación de versiones genéricas sin la exclusividad del titular de la patente, con el objetivo de disminuir su costo.