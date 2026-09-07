Colombia suma seis nuevas aerolíneas en dos años: Frontier pide pista para operar 28 vuelos semanales

En los últimos dos años, seis aerolíneas internacionales han llegado o solicitado autorización para operar en Colombia, ampliando la oferta de conexiones de pasajeros y carga hacia nuevos mercados. JetSmart, Emirates, Qatar Airways, Ethiopian Airlines Cargo, Neos y World2Fly han protagonizado algunos de los principales movimientos desde 2024, y ahora Frontier Airlines se sumaría a esta lista con una solicitud para operar vuelos diarios entre Orlando y Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. De ser aprobada, la propuesta de la aerolínea estadounidense incorporaría hasta 28 frecuencias semanales de ida y otras 28 de regreso, reforzando la conectividad entre Colombia y Estados Unidos. Y es que la propuesta de Frontier contempla vuelos diarios entre Orlando y Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, con siete frecuencias semanales para cada ruta. De aprobarse, la operación representaría un total de hasta 56 trayectos semanales. La aerolínea estadounidense plantea utilizar aeronaves Airbus A320 y A321 en estas conexiones. Sin embargo, la solicitud todavía se encuentra en evaluación por parte de la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aerocivil, por lo que aún no existen fechas oficiales de inicio, horarios ni tarifas. El eventual desembarco de Frontier sería un nuevo capítulo en el proceso de expansión de la conectividad internacional de Colombia, que durante los últimos dos años ha atraído a compañías de diferentes regiones del mundo. Le puede interesar: Medellín ya representa el 24% de la operación de Latam Airlines en Colombia: así crecerá la aerolínea en la ciudad

Frontier busca conectar Orlando con cuatro ciudades colombianas

La solicitud presentada por Frontier contempla cuatro rutas. La primera es Orlando-Bogotá-Orlando, con siete frecuencias semanales. La segunda corresponde a Orlando-Medellín-Orlando, también con un vuelo diario. La aerolínea también quiere operar diariamente entre Orlando y Cartagena, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, y entre Orlando y Cali, ampliando las alternativas de conexión directa entre Florida y el suroccidente colombiano. En conjunto, las rutas representarían una oferta considerable para el mercado internacional. No obstante, la aprobación de las frecuencias no significa que Frontier pueda comenzar inmediatamente a vender tiquetes o a operar los vuelos. La compañía solicitó derechos de tráfico hasta la cuarta libertad del aire, que permite transportar pasajeros, correo y carga desde el país donde está registrada la aerolínea hacia otro Estado y posteriormente realizar el trayecto de regreso. Frontier opera bajo un modelo de ultra-bajo costo, con tarifas iniciales reducidas y servicios adicionales que pueden cobrarse por separado, como equipaje o selección de asiento. La compañía movilizó alrededor de 33 millones de pasajeros durante 2025 y reportó ingresos por US$3.700 millones. Actualmente cuenta con una flota de 176 aeronaves Airbus A320 y A321 y opera más de 440 rutas directas en más de 100 aeropuertos de Estados Unidos, México y el Caribe. Lea más: Satena destinará US$80 millones en nueva flota: “la meta es tener 30 aviones operativos en los próximos meses”

Colombia ha atraído nuevas aerolíneas desde 2024

El posible ingreso de Frontier se produce después de una serie de movimientos que han ampliado la presencia de compañías extranjeras en el mercado colombiano. Una de las operaciones más relevantes fue la llegada de JetSmart a comienzos de 2024. La aerolínea chilena no solo comenzó a operar conexiones internacionales, sino que también entró al mercado doméstico colombiano con rutas hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Cali, entre otros destinos. JetSmart, fundada en 2016, cuenta con más de 90 rutas nacionales e internacionales en diferentes mercados de América Latina y una flota de 56 aviones Airbus A320 y A321. Meses después, en junio de 2024, Emirates Airlines inició operaciones en Colombia con la ruta Dubái-Miami-Bogotá, convirtiéndose en la primera aerolínea del Golfo Pérsico en establecer una conexión regular con el mercado colombiano. Desde entonces, esta ruta se ha consolidado como un corredor para pasajeros que se movilizan entre Colombia, Medio Oriente, Asia y África. Emirates ha transportado más de 150.000 pasajeros en la conexión Bogotá-Miami-Dubái, con un factor de ocupación promedio cercano a 85%. El interés del Golfo por Colombia también se evidenció con Qatar Airways, que en diciembre de 2024 solicitó autorización para operar la ruta Doha-Bogotá-Caracas-Doha, con dos frecuencias semanales. La propuesta contemplaba aeronaves Boeing 777-300ER y Airbus A350-1000.

También creció la oferta de carga y las conexiones con Europa

La expansión no se ha limitado al transporte de pasajeros. Colombia también ha recibido nuevas operaciones internacionales de carga. Ethiopian Airlines Cargo ingresó al mercado colombiano en 2024 con una operación que conecta Addis Abeba, Lieja, Zaragoza, México, Bogotá y Miami, entre otros puntos, con una frecuencia semanal. En ese mismo año, World2Fly, aerolínea perteneciente al conglomerado turístico español Iberostar, incorporó la ruta Madrid-Cali, fortaleciendo la conectividad entre España y el suroccidente colombiano. A esto se sumó Neos, compañía italiana especializada en operaciones de largo alcance y tráfico turístico, que comenzó a conectar Milán Malpensa con Cartagena, ampliando la oferta aérea entre Italia y el Caribe colombiano. De esta manera, el posible ingreso de Frontier se suma a una serie de movimientos que han involucrado aerolíneas de Chile, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Etiopía, Italia y España. Conozca también: Clic Air amplía vuelos a Manizales desde Bogotá y Medellín tras terremoto

Frontier sería un nuevo competidor para las rutas hacia Estados Unidos

Si la Aerocivil autoriza la solicitud, Frontier entraría a competir en cuatro de los mercados aéreos más importantes del país: Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. La operación tendría como centro a Orlando, una de las bases de tripulación de la compañía en Estados Unidos y un aeropuerto estratégico para su modelo de ultrabajo costo. Para Colombia, una nueva aerolínea en estas rutas podría traducirse en una mayor oferta de sillas y alternativas de conexión con Estados Unidos. Sin embargo, el impacto sobre los precios dependerá de las tarifas que finalmente establezca Frontier, los servicios incluidos y la reacción de las aerolíneas que actualmente atienden estos mercados. Por ahora, el proceso está en manos de la Aerocivil. Si recibe el visto bueno, Frontier tendrá que definir posteriormente el calendario de operación, los horarios y las condiciones comerciales de sus vuelos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: