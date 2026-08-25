Fondo Colombia en Paz consigue US$135 millones para beneficiar a 40.000 familias rurales

El Fondo Colombia en Paz avanza en la consecución de US$135 millones en recursos de cooperación internacional para poner en marcha una nueva etapa de Colombia Sostenible, un programa enfocado en el desarrollo rural, la generación de ingresos y la conservación ambiental. Los recursos provendrían de US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$35 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Con esta financiación se busca iniciar la segunda etapa, denominada Colombia Sostenible Avanza: Paisajes Sostenibles. La nueva fase proyecta beneficiar a 40.000 familias e intervenir 130.000 hectáreas, mediante un modelo que combina proyectos productivos, conservación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. Le puede interesar: Polémica en la ADR: Nuevo MinAgricultura revisará contratos por más de $250.000 millones

Las metas de la nueva etapa

La primera etapa del programa benefició a más de 36.000 familias e intervino 82.700 hectáreas. FOTO CORTESÍA

La población beneficiaria estará conformada principalmente por pequeños productores rurales en condición de pobreza o vulnerabilidad, así como organizaciones de productores y comunidades rurales. El programa tendrá atención prioritaria para mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y afrocolombianas, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado. Entre las principales metas están 250 proyectos asociativos de paisajes productivos sostenibles y de “primera milla”, 67.000 hectáreas intervenidas con proyectos productivos y de conservación, 15.000 hectáreas en procesos de restauración, 10.000 hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales y 55.000 hectáreas bajo acuerdos de cero deforestación. La apuesta busca avanzar de manera simultánea en la protección de la biodiversidad, los bosques y el agua, mientras se fortalecen la productividad y los ingresos de las familias rurales. Lea más: Radican ponencia para crear contrato agrario y formalizar el trabajo rural en Colombia

Los resultados que respaldan la expansión

La decisión de escalar el programa se basa en los resultados de su primera etapa, que benefició a más de 36.000 familias, intervino 82.700 hectáreas, consolidó 61 paisajes productivos y fortaleció 30 líneas productivas sostenibles. Según el Fondo Colombia en Paz, los ingresos mensuales de los hogares participantes aumentaron entre 60% y 77% frente a la línea de base. Los gastos de los hogares crecieron 36%, mientras que el ahorro formal y el crédito formal aumentaron 4% y 3%, respectivamente.

La apuesta de la nueva dirección

Mariana Gómez Jiménez, quien asumió la dirección del Fondo Colombia en Paz en abril de 2026, ha priorizado la movilización de recursos y la construcción de alianzas de cooperación internacional para aumentar la capacidad de ejecución de proyectos en los territorios. “Los territorios tienen necesidades enormes y nuestro reto es lograr que cada recurso que llegue al Fondo se convierta en proyectos que respondan a las necesidades reales de las comunidades y transformen los territorios. Tenemos que ser capaces de movilizar más recursos, pero también de aumentar nuestra capacidad para ejecutarlos”, señaló Gómez Jiménez. Además de los recursos para Colombia Sostenible, el Fondo avanza en la estructuración de un mecanismo de filantropía internacional para financiar proyectos estratégicos de paz y desarrollo territorial. Conozca también: Contraloría revela demoras en el proyecto de “Caminos de la Paz Total”: solo está el 0,36% ejecutado La entidad espera recibir inicialmente US$1 millón de potenciales aportantes de Estados Unidos y Europa. De concretarse, el Fondo Colombia en Paz sería la primera entidad gubernamental del país en implementar este modelo para financiar proyectos relacionados con la paz y el desarrollo territorial. Con esta nueva etapa, Colombia Sostenible buscará llevar a una mayor escala un modelo que combina productividad rural, generación de ingresos y conservación ambiental, con el objetivo de ampliar su impacto en los territorios rurales del país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: