Golpe para Colombia: la Sub-17 femenina cayó con Venezuela y se quedó sin Mundial

La derrota significó un golpe duro para una generación que había mostrado solidez durante la fase de grupos. Colombia llegó al playoff tras sumar ocho puntos en el Grupo A, producto de dos victorias y dos empates, además de cerrar invicta esa ronda con siete goles a favor y apenas uno en contra. Sin embargo, en el partido decisivo no encontró claridad ofensiva y terminó pagando caro una desatención.

La Selección Colombia femenina sub-17 se quedó sin el sueño mundialista. El equipo dirigido por Carlos Paniagua perdió 1-0 frente a Venezuela este sábado en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, en el duelo de repechaje del Campeonato Sudamericano, y no logró clasificar al Mundial de Marruecos 2026.

El único gol del compromiso llegó al minuto 25. Andrea Carolina Suárez aprovechó un rebote dentro del área luego de una primera intervención de la arquera Sofía Prieto y definió con un remate potente al primer palo para adelantar a la vinotinto. Después del tanto, Colombia intentó reaccionar. Recuperó la posesión y adelantó líneas, pero le costó encontrar espacios claros ante una defensa venezolana que resistió con disciplina.

En el segundo tiempo, el panorama fue similar: dominio colombiano, pero pocas oportunidades claras. Las mejores opciones llegaron en el tramo final. Saileth Bonnet estuvo cerca del empate con un remate que terminó desviando la arquera rival. Tres minutos más tarde, Eidy Ruiz desperdició la ocasión más clara del partido al enviar por encima del arco un mano a mano que pudo cambiar la historia.

El árbitro decretó el final y confirmó la eliminación del combinado nacional, que se quedó sin cupo al Mundial.