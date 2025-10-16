Colombia Sub 17 sueña con una gran gesta en el Mundial de Marruecos, este domingo debuta ante España

En la que será la séptima presentación de Colombia en el Mundial Sub-17, las dirigidas por Carlos Paniagua esperan ratificar el buen Sudamericano que realizaron y tratar de ser protagonistas en la cita de Marruecos. Las colombianas, que fueron subcampeonas de esta categoría en el 2022, sueñan con volver a las instancias finales del torneo. Para ello, el técnico Paniagua cuenta con jugadoras como María Baldovino, goleadora de Colombia en el Sudamericano con siete tantos, y Maura Henao, la más joven del grupo, quien acaba de cumplir 15 años y es una de las más talentosas con el balón, además de ser muy potente al momento de ir en busca del gol.

Rivales de la Tricolor

Colombia se medirá en la primera fase a España, Costa de Marfil y Corea del Sur, los días 19, 22 y 25 de octubre. El debut ante las ibéricas será el domingo 19 de octubre a las 2:00 p. m. (hora de Colombia); el segundo juego, el 22 del mismo mes, será contra Costa de Marfil a las 2:00 p. m. (hora de Colombia); y cerrará la fase de grupos contra Corea del Sur, el 25 de octubre a las 8:00 a. m. (hora de Colombia). La FIFA resalta que España llegó al Mundial como ganadora del partido de repechaje del Campeonato Europeo Femenino Sub-17 y cuenta con la goleadora Lua Arufe, quien recientemente ascendió al segundo equipo del Barcelona, procedente del Femení C.

Las dirigidas por Milagros Martínez buscan su tercera corona, fueron campeonas en 2018 y 2022, y por lo tanto son las favoritas del Grupo E. Corea del Norte es la actual campeona, mientras que España fue subcampeona de la categoría en el pasado Mundial disputado en República Dominicana en 2024. En ese torneo, Colombia integró el llamado “grupo de la muerte” junto a España, Estados Unidos y Corea del Sur. Como solo clasificaban dos equipos, la Tricolor quedó eliminada en primera ronda al ocupar el tercer lugar.

Costa de Marfil es el segundo rival de Colombia en el Mundial de Marruecos, es debutante en la categoría y cuenta con Rolande N’Guessan, su capitana y goleadora. Finalmente, Corea del Sur suma cinco participaciones en el Mundial Sub-17, fue campeona en 2010, y su gran referente es Han Gukhee, que exhibe confianza, serenidad y destaca por su habilidad y técnica.

¿Cómo es el sistema de clasificación?