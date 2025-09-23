Colombia venció a México en su preparación para el Mundial Sub-20 de Chile

La Selección Colombia Sub 20 masculina que se prepara para el Mundial que se realizará en Chile, desde este sábado 27 de septiembre hasta el 19 de octubre, se midió ante México, como preparación para el certamen en territorio austral, sumando una nueva victoria 3-2.

Los goles de los colombianos fueron obra de Jhon Rentería (doblete) y Royner Benítez, quienes han sido titulares habituales del equipo nacional que en el historial del Mundial tiene cuatro clasificaciones hasta cuartos de final en las ediciones de 1985, 1989, 2011, 2015, 2019 y 2023.

Hay que recordar que, del grupo de elegidos por el técnico César Torres, 15 jugadores pertenecen a clubes del fútbol colombiano, mientras que 6 lo hacen en equipos internacionales, reflejo del creciente impacto que los futbolistas cafeteros han tenido en ligas extranjeras.