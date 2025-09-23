x

Colombia venció a México en su preparación para el Mundial Sub-20 de Chile

Los goles de la Tricolor fueron obra de Jhon Rentería, quien marcó doblete y del delantero de Águilas Doradas, Royner Benítez.

  • El delantero Royner Benítez de Águilas Doradas fue uno de los que marcó en la victoria ante México, en el duelo amistoso de preparación al Mundial. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
hace 42 minutos
La Selección Colombia Sub 20 masculina que se prepara para el Mundial que se realizará en Chile, desde este sábado 27 de septiembre hasta el 19 de octubre, se midió ante México, como preparación para el certamen en territorio austral, sumando una nueva victoria 3-2.

Los goles de los colombianos fueron obra de Jhon Rentería (doblete) y Royner Benítez, quienes han sido titulares habituales del equipo nacional que en el historial del Mundial tiene cuatro clasificaciones hasta cuartos de final en las ediciones de 1985, 1989, 2011, 2015, 2019 y 2023.

Hay que recordar que, del grupo de elegidos por el técnico César Torres, 15 jugadores pertenecen a clubes del fútbol colombiano, mientras que 6 lo hacen en equipos internacionales, reflejo del creciente impacto que los futbolistas cafeteros han tenido en ligas extranjeras.

La Selección formó con Alexei Rojas; Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García, Juan Arizala; Miguel Landázuri, Kener González, Jordan Barrera, Jhon Rentería, Joel Canchimbo y Emilio Aristizábal.

La selección que dirige César Torres, está ubicada en el Grupo F con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

El debut será el 29 de septiembre ante Arabia Saudita, luego, el segundo partido será el 2 de octubre ante Noruega y cierra la fase de grupos ante Nigeria.

De los elegidos por el técnico Torres, los cuadros antioqueños aportan a Simón García, Elkin Rivero Almario y Luis Landázuri (Atlético Nacional), Juan Arizala Micolta (Independiente Medellín) y Royner Benítez (Águilas Doradas).

Además está Emilio Aristizábal, quien juega en Fortaleza pero es del registro de Atlético Nacional.

Por cada grupo clasifican los dos primeros y cuatro mejores terceros para la segunda fase de octavos de final.

El torneo además tendrá tres árbitros colombianos, el central Andrés Rojas y los asistentes Alexander Guzmán y John León.

Las ciudades sedes del torneo son Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.

Utilidad para la vida