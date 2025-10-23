Colombia Sub 17 tiene un panorama favorable para avanzar a octavos de final del Mundial en Marruecos

La victoria de Colombia Sub 17 ante Costa de Marfil, 3-0 le permitió a las orientadas por Carlos Paniagua mejorar sus condiciones en la tabla del Grupo E y ahora son segundas con tres puntos, por encima de las africanas y de Corea del Sur, ambas con un solo punto. Además de mejorar casillas en la tabla, las colombianas lograron reducir la diferencia del gol en contra y ahora aparecen con (-1), mientras que Corea del Sur, su próximo rival en el Mundial tiene (-5) y Costa de Marfil quedó con (-3). Amplíe la noticia: Selección Colombia sub-17 goleó 3-0 a Costa de Marfil y enderezó su camino en el Mundial femenino de Marruecos: vea aquí las anotaciones Por ello, con una victoria, la Selección ya estará en los octavos de final como mejor segundo de su zona, ya que España ajusta seis puntos y en la última fecha, este sábado, se medirá a Costa de Marfil, en busca de hacer el puntaje perfecto.

Si Colombia no vence a Corea, pero logra el empate, también avanzarían a los octavos de final por sumar cuatro puntos, con mejor diferencia de gol que Costa de Marfil, el otro rival que podría llegar a cuatro puntos, si da la sorpresa y derrota a España, en el duelo del sábado. Si la Tricolor llega a terminar tercero de su grupo, podría pasar como uno de los cuatro mejores terceros que avanzarán, junto a los dos primeros de los seis grupos, para completar los 16 clasificados a la siguiente fase del torneo.

Pero el objetivo de las colombianas es clasificarse entre las dos primeras, asegurando su clasificación, por segunda vez, en el historial del Mundial a la fase de octavos. Hay que recordar que la primera clasificación a esa instancia se dio en el Mundial de 2022 en India, donde la Tricolor fue subcampeona. Si queda en la segunda casilla, a las colombianas les correspondería jugar ante el primero del grupo F, posición que se disputan Japón y Paraguay, líderes con seis puntos y que se medirán entre sí en el cierre del grupo. Lea más: ¿Listas para el Sudamericano en Casa? Selección Colombia sub-17 femenina quedó campeona de torneo organizado por Uefa Si Colombia llega a clasificar como una de las mejores terceras del grupo, podría quedar emparejada en octavos con el primero del grupo A (Italia o Brasil) o el primero del B (Corea del Norte o México).

Lo importante será que las dirigidas por Paniagua traten de buscar la victoria para no tener que medirse ante una de las favoritas en octavos de final, ya que hay que recordar que Corea del Norte es el actual campeón. Por ahora, ya mejoró lo hecho en el Mundial del año anterior, ya que ganó su primer partido en el torneo, algo que no pudo lograr en 2024, cuando tuvo un empate 1-1 ante Corea del Sur y dos derrotas (0-2 ante Estados Unidos y 1-2 ante España).

Selección Colombia Sub-17. Foto: Getty

Bloque de preguntas y respuestas: