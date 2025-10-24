La Selección femenina sub-17, “motivada” para enfrentar a Corea del Sur y seguir haciendo historia en el Mundial de Marruecos, ¿a qué hora juega?

De sus siete participaciones en el Mundial femenino sub-17, la Selección Colombia solo ha logrado superar la fase de grupos una vez. Fue en la edición de 2022, que se realizó en India. Aquella vez, el equipo dirigido por el entrenador antioqueño Carlos Paniagua terminó el subcampeón, tras perder el duelo definitivo con España (1-0).
Tres años después, bajo la dirección del mismo técnico –quien ha hecho carrera en el fútbol formativo femenino del país y también dirige a la sub-20–, las colombianas tienen la opción, en la Copa del Mundo que se juega en Marruecos, de avanzar por segunda vez en su historia a la siguiente ronda.