La Selección femenina sub-17, “motivada” para enfrentar a Corea del Sur y seguir haciendo historia en el Mundial de Marruecos, ¿a qué hora juega?

De sus siete participaciones en el Mundial femenino sub-17, la Selección Colombia solo ha logrado superar la fase de grupos una vez. Fue en la edición de 2022, que se realizó en India. Aquella vez, el equipo dirigido por el entrenador antioqueño Carlos Paniagua terminó el subcampeón, tras perder el duelo definitivo con España (1-0). Tres años después, bajo la dirección del mismo técnico –quien ha hecho carrera en el fútbol formativo femenino del país y también dirige a la sub-20–, las colombianas tienen la opción, en la Copa del Mundo que se juega en Marruecos, de avanzar por segunda vez en su historia a la siguiente ronda.

El partido clave: Colombia Sub-17 vs Corea del Sur

Este sábado, en las canchas del complejo deportivo Mohamed VI, ubicados en la ciudad marroquí de Salé, las cafeteras se medirán contra Corea del Sur en el duelo válido por la tercera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo, programada para empezar a las 8:00 am (hora de Colombia). El seleccionado criollo, segundo en su zona con 3 puntos, viene de vencer a Costa de Marfil el miércoles pasado por la segunda jornada. En ese encuentro, las colombianas, que tienen en su plantel a cuatro futbolistas nacidas en Estados Unidos, pero nacionalizadas colombianas porque sus padres son de nuestro país, ganaron 0-3.

Dos de los goles fueron de dos de las “hijas de la diáspora”: London Crawford y Ella Grace Martínez. El restante lo marcó Ana Sofía Clavijo, la más bajita del equipo nacional con una estatura de 1,55m. “Eso nos dio alegría, pero ya pasamos la página. Ahora nos preparamos para hacer un buen papel ante Corea. Es un rival diferente a los que ya enfrentamos. Corea puede ser ordenado, disciplinado y tiene cosas buenas con el balón. Nosotras trataremos de descansar con la pelota y aprovechar las opciones que generemos”, aseguró Isabella Amado.

¿Cómo llegan las coreanas al partido?

Corea no ha tenido un buen Mundial. Hasta el momento, suma un empate ante Costa de Marfil (1-1), y una derrota 5-0 frente a España, candidata a quedarse con el título. Ante Colombia, las asiáticas se jugarán la posibilidad de avanzar a octavos de final. Si bien, por el momento, aparecen en la última casilla del grupo, una victoria podría llevarlas a sumar cuatro puntos, con lo que se meterían en la pelea por un cupo, bien sea como segundas o una de las mejores terceras del torneo.

Por eso, para el equipo colombiano es importante conseguir una victoria. “Tenemos toda la energía y estamos motivadas para poder ganar este encuentro, que será el que nos dará la posibilidad de seguir compitiendo en el Mundial de Marruecos”, analizó el técnico Paniagua.

El timonel criollo agregó que, desde el primer momento, tuvieron claro que era importante ir paso a paso, partido a partido, en el torneo, pues sabían que cada rival tenía características especiales. Frente a España, el duelo era muy técnico. Contra Costa de Marfil, el enfrentamiento fue sobre todas las cosas físico.