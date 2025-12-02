Colombia lídera en remesas: será el mayor receptor de Suramérica y el tercero de la región en 2025, según el BID

Los envíos de dinero que hacen los colombianos que se encuentran en el exterior, se convierten en una de las fuente más estables para millones de hogares que dependen de ese ingreso mensual. En octubre se vio una muestra de ese peso, pues ingresaron US$1.092,10 millones al país. Con ello, el país superó los US$10.000 millones en el acumulado de 2024. Esto tiene coherencia con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizó las perspectivas regionales para 2025, anticipando que Colombia cerrará el próximo año como el tercer mayor receptor de remesas en América Latina y el Caribe, con un total proyectado de US$13.379 millones.
De hecho, el informe destacó que el país presentará una de las tasas de crecimiento más altas de Suramérica, con un avance proyectado del 12,9% en 2025, superior al promedio regional (10,9%). Este ritmo lo ubica en el selecto grupo de economías suramericanas con mayor dinamismo en recepción de remesas, junto a Ecuador (21%).
Y es que ya hablando a nivel latinoamericano, el territorio cafetero solo estará por detrás de México, con US$61.810 millones pese a una caída prevista del 4,5%, y Guatemala, con US$25.857 millones. Sin embargo, el BID advirtió que “la capacidad de seguir incrementando remesas parece estar llegando a su límite”, los ahorros se reducen, el empleo se estabiliza y los flujos migratorios muestran signos de menor dinamismo.
Le puede interesar: Remesas en octubre superan las exportaciones de manufacturas y suman más de US$10.000 millones en el año