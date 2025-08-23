x

Colombia terminó en el podio de los Juegos Panamericanos Junior-2025

La pesista antioqueña Yairan Tysforod Rivas selló con oro la grata actuación del representativo tricolor en las justas en Asunción.

  Con su triunfo en los Juegos en Asunción, la antioqueña Yairan Tysforod Rivas consiguió su cupo a los Juegos Panamericanos de Lima-2027. FOTO CORTESÍA COC
    Con su triunfo en los Juegos en Asunción, la antioqueña Yairan Tysforod Rivas consiguió su cupo a los Juegos Panamericanos de Lima-2027. FOTO CORTESÍA COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Colombia “tiene nueva generación de oro” en el deporte, la cual requiere seguir siendo pulida y arropada para contar con ella mayores gestas ante la élite atlética internacional. Así lo publicó este sábado el Comité Olímpico Colombiano, al resaltar que la delegación nacional que estuvo en los segundos Juegos Panamericanos Junior con sede en Asunción, Paraguay, finalmente cerró el certamen en la tercera posición del medallero general. “Gracias por su esfuerzo, pasión y entrega”, escribió el COC en sus redes sociales.

Lea: ¡Colombia está imparable! Ya suma 81 medallas en los Panamericanos Junior

Con la presencia de 211 atletas, el representativo criollo sumó 115 preseas, 48 de oro, 27 de plata y 40 de bronce. Hasta faltando tres jornadas para terminar la competencia que reunió a las futuras estrellas del área continenal, Colombia mantuvo un gran mano a mano con Estados Unidos por el segundo lugar, el cual finalmente ocupó el país norteamericano con 54 preseas doradas, 43 plateadas y 45 de bronce. Brasil, que compitió con 345 atletas, se adueñó del primer lugar (70-50-55). En la cuarta posición se ubicó México (29-45-55).

Entre los últimos deportistas de Colombia que se destacaron están Keyhner Vera, gimnasta que logró medallas de oro en barra fija, barras paralelas y salto. Tambié acabó segundo por equipos.

A su vez, brilló, en atletismo, María Isabel Arboleda, quien se quedó con el primer lugar en salto alto con un brincó de 1.86 metros. Mientras que este sábado, la antioqueña Yairan Tysforod Rivas confirmó su favoritismo al triunfar en la división de los 77 kg (alzó 113 kilos en arranque, 135 en envión, para un total de 248).

